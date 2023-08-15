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全省唯一！洛阳女篮杀进全国首届学青会决赛圈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.17 16:08

 

　　记者17日从洛阳市青少年体育训练中心获悉，在刚刚结束的首届全国学青会女篮16岁组预赛项目上，洛阳女篮表现抢眼，接连击败强敌，成为全省唯一晋级决赛圈的女篮队伍。

　　据介绍，全国首届学青会将于2023年11月在广西壮族自治区举办。本届学青会由原全国学生运动会和全国青年运动会合并而成。共有来自全国各省份的70多个城市(特别行政区)组队参赛，其中来自河南的洛阳、郑州两个城市获得参赛的殊荣。

　　本届学青会五人篮球U16女子组预赛(公开组)自本月上旬开赛，共分为四个赛区：辽宁丹东赛区、山西长治赛区、江西婺源赛区、湖南张家界赛区。洛阳女篮抽签分到湖南张家界赛区，该赛区还包括新疆乌鲁木齐队、山东济南队、江苏南京队、吉林长春队、安徽滁州队、江西南昌队等对手，可谓强手如林。

　　按照赛制，4个赛区将产生11支球队晋级决赛圈，其中每个赛区的前两名直接晋级，4个赛区的第三名通过附加赛决出剩余三张门票。

　　面对强敌，洛阳女篮在主教练王丽的带领下，充分发挥“快、准、灵”的特点，顽强拼搏、奋勇争先，分别战胜了吉林长春、江西南昌、新疆乌鲁木齐等省会城市，以小组第三名的成绩打入附加赛。

　　附加赛上，面对实力整体占优的山西太原队，洛阳姑娘稳扎稳打，最终击败对手如愿进军学青会决赛圈。被分在辽宁丹东赛区的郑州女篮因为对手实力整体较强，未能突出重围，止步赛区小组赛。至此，洛阳成为唯一进军首届学青会篮球决赛圈的河南代表队。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 陆宇凡 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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