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全网怒赞！双向奔赴的军民鱼水情
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.16 09:03

发现女子晕倒

　　“这是我的一番心意，你们一定要收下……”这两天，一名女子被部队官兵救助的新闻火遍网络，“人民日报”“中国战略支援”等微信公众号纷纷发布相关内容：在战略支援部队某部营区门口，一名女子将几个包裹和一封手写感谢信放在岗亭闸机口处，不顾哨兵婉言拒绝，快速跑出哨兵的视线。

　　昨日，记者采访了解到，这件事发生在我市，其背后是一个双向奔赴的军民鱼水情深的暖心故事。

　　8月29日晚10点多，我市一名女子跑步至战略支援部队某部营区附近时突然感觉不适，勉强走到营区门口，就倒在了地上。正在执勤的该部战士郭浩楠发觉该女子不对劲儿，立即上前查看，发现她脸色苍白、面露痛苦，说话声音十分微弱。

医生、官兵救助晕倒女子

　　意识到情况危急，郭浩楠跑回门岗值班室，通知另外3名值班战士向单位汇报情况，并拨打120急救电话，随后折返照顾倒地女子。该部警卫勤务营值班排长白肃接到通知后，迅速带领官兵到达现场，反复询问后得知，该女子没有吃晚饭，空腹运动时出现低血糖症状。

　　此时，营区门前聚集了围观群众。白肃指挥大家疏散群众，并派人从附近买来水和食物。“千万不要睡过去，保持平稳呼吸，医生马上就来……”官兵一边和该女子说话，一边将衣服垫在她的头下，一点一点喂给她水和食物。

　　不到10分钟，急救车赶到。医生检查后确认该女子是低血糖。在官兵和医生的帮助下，该女子逐渐恢复正常。得知她家就在营区附近，在确认其身体已无大碍后，官兵才放心让其自行离开。

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[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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