奔着问题去 对着问题改—— 四论推动主题教育取得实实在在成效

凡事奔着问题去，才能抓出更好成效来。立足推动主题教育取得实在成效，全市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议突出较真碰硬、认真抓好检视整改，强调从一开始就要奔着问题去、带着问题学、对着问题改，着力抓好问题检视、整改落实、专项整治等重点任务，切实把突出问题找出来、改到位，彰显一种正视问题的自觉和刀刃向内的勇气。

凡事奔着问题去，才能抓出更好成效来。

立足推动主题教育取得实在成效，全市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议突出较真碰硬、认真抓好检视整改，强调从一开始就要奔着问题去、带着问题学、对着问题改，着力抓好问题检视、整改落实、专项整治等重点任务，切实把突出问题找出来、改到位，彰显一种正视问题的自觉和刀刃向内的勇气。

敢于直面问题、勇于修正错误，是我们党的显著特点和优势。总结百年奋斗历史经验，党的二十大历史性地把“自我革命”明确为我们党跳出治乱兴衰历史周期率的第二个答案。时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定，我们才能确保自身永远不变质、不变色、不变味，才能不断增强自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力。回望党的十八大以来历次党内集中教育，一个不变导向就是把问题整改贯穿始终。这次主题教育开展得好不好，归根到底要看解决实际问题、推进整改落实的成效怎么样。

检视整改哪些问题？从中央到省委，反复提及的就是切实解决好理论学习、政治素质、能力本领、担当作为、工作作风、廉洁自律等六个方面突出问题。其中既指向“自身不足”又包含“工作偏差”，于洛阳有着很强的针对性指导性。

看自身。近两年来，洛阳牢固树立鲜明的用人导向、科学的激励导向、正确的执纪导向，干部干事创业的氛围愈加浓厚。但也不可否认，当前一些党员干部对党的创新理论学习还没有真正入脑入心、学以致用；有的思想观念、能力素质还原地踏步，跟不上洛阳现代化建设的新形势新要求；有的研究工作仍不深入，问题搞不透彻，措施谋不具体，工作抓不到点子上；也有的仍缺乏“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的意识，对部署的工作、交办的任务一拖再拖……凡此种种，尤需我们来一场动真碰硬的自我革命。

看工作。坚持以重点突破带动全局跃升，洛阳在短短两年里实现产业发展、城市提质、乡村振兴等重点工作的新突破。对照洛阳发展所需、改革所急和群众所盼，我们不妨扪心自问，在产业发展上是否真正扑下身子深入研究产业、谋划产业，明确主攻方向、招商对象及投融资的模式路径了？在城市提质上是否面子、里子齐提升，紧紧围绕群众需求改造老旧小区、建设邻里中心了？在乡村振兴上又是否因地制宜、放大优势，做好“土特产”文章了？直面问题见担当，让群众切实感受到解决问题的实际成效，就得不掩盖、不回避、不推脱。

“我们的同志应当注意，不要靠官，不要靠职位高，不要靠老资格吃饭……要靠解决问题正确吃饭。”毛泽东同志的这句话，突出的正是问题导向。抓好这次检视整改，我们就要把学、查、改有机贯通起来，把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，深入查摆不足，列出问题清单；对纳入清单的问题，短期能够解决的就要立行立改、整改到位，一时解决不了的就要盯住不放、持续整改，确保所有问题见底清零；就要聚焦群众反映强烈、长期得不到解决的问题，在抓好省委“1+9”专项整治任务基础上，实事求是新增1个至2个专项整治事项集中攻坚，以整改的实际成效取信于民。

“中国共产党的伟大不在于不犯错误，而在于从不讳疾忌医，敢于直面问题，勇于自我革命。”咬住问题不放松，既“检”到底更“改”彻底，以过硬的作风和本领阔步新征程！（洛平）