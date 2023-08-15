在一杯咖啡里遇见“诗和远方”

游园不止惊梦，还有咖啡香。走进洛龙区政康苑社区体育公园内的咖啡小屋，喝一口咖啡，细细品味，疲惫感随之消散。8月中旬，我市打造的“了了一杯”咖啡小屋正式落地试运营，景区、公园里一处处“咖味”新场景，正成为青年“打卡”新选择。

游园不止惊梦，还有咖啡香。走进洛龙区政康苑社区体育公园内的咖啡小屋，喝一口咖啡，细细品味，疲惫感随之消散。8月中旬，我市打造的“了了一杯”咖啡小屋正式落地试运营，景区、公园里一处处“咖味”新场景，正成为青年“打卡”新选择。

有人说，城市的格调气质在摩天大楼、风土人情里，也在一杯杯咖啡里。咖啡，以香味与色泽风靡世界，既有欧风深染，又可入乡随俗，令咖啡文化自带一种独特魅力。一口咖啡入喉，香气弥散，见证相聚的欢愉、思想的碰撞。咖啡与潮流生活方式的嫁接，与文旅文创的融合，带来一种兼具社交与文化属性的消费新体验。

端起咖啡看远方，咖啡与城市相互成就，正在成为发展新逻辑。上海，以8530家咖啡店的数量位列全球第一，平均每平方公里有1.35家咖啡店。随着上海咖啡文化周等活动的举办，一颗颗咖啡豆与焕发新生的海派生活场景产生奇妙的化学反应，有效盘活了社区、商场、园区、书店、菜市、剧院、美术馆等城市公共场所，撬动了体验式消费市场，促进了文化创意产业发展。

咖啡为媒，放大文化的“啡”常魅力，就像一把钥匙，打开未来的更大可能。目前，我市已有5家“了了一杯”咖啡小屋投入运营，今年年底前全市将布局运营30家，新唐风的建筑、香浓的咖啡、舒缓的音乐，自带社交美学，吸引市民、游客进来体验。“了了一杯十三朝”，透过一杯杯醇香的咖啡，那些充满历史沉淀、人文底蕴的古都文化，被更多人熟悉。

咖啡文化其实是一种纽带，用其串联商业购物、旅游观赏、主题会展、文化娱乐等多种元素，将对城市文旅产生意想不到的加成效应。比如，广州的咖啡与牛杂配对，成都的咖啡与火锅为邻，吸引了大量游客。下一步，不妨以“咖啡+”连接更多景区和公园，融入更多消费业态，让更多人在一杯咖啡里遇见“诗和远方”，让咖啡成为洛阳新文旅的“出圈密码”。（洛谭说事）