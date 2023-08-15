以担当作为开创发展新局——三论推动主题教育取得实实在在成效

学，就要学个透彻；干，就要干出样子！深刻把握“推动发展”这一根本目的，在日前召开的全市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议上，市委书记江凌鲜明强调要突出担当作为、不断开创发展新局，要求各级各单位把开展主题教育与开创发展新局紧密结合起来，引导广大党员干部增强使命感紧迫感，立足自身岗位担当作为、真抓实干，充分发挥先锋模范作用，尽心竭力把该干的事情干成，不断开创现代化洛阳建设新局面。

学，就要学个透彻；干，就要干出样子！

深刻把握“推动发展”这一根本目的，在日前召开的全市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议上，市委书记江凌鲜明强调要突出担当作为、不断开创发展新局，要求各级各单位把开展主题教育与开创发展新局紧密结合起来，引导广大党员干部增强使命感紧迫感，立足自身岗位担当作为、真抓实干，充分发挥先锋模范作用，尽心竭力把该干的事情干成，不断开创现代化洛阳建设新局面。

科学理论的价值就在于回答时代课题、推动实践发展。开展这次主题教育，背后一个重要战略考量，就是教育引导广大党员干部从习近平新时代中国特色社会主义思想中深刻领悟党的初心使命，不断强化使命担当、汲取奋进力量，就是要我们更好地接受政治教育、思想淬炼、精神洗礼，熟练掌握这一重要思想中蕴含的领导方法、思想方法和工作方法，不断提高履职尽责能力和水平，以新气象新作为推动高质量发展取得新成效。

如果说开展任何一项工作，首先看态度、关键看行动、最终看效果，那么，衡量这次主题教育的开展成效，最终看的就是我们有没有做到学思用贯通、知信行统一，把主题教育焕发出来的学习、工作热情转化为攻坚克难、干事创业的强大动力，有没有紧紧围绕加快建设现代化洛阳、重振洛阳辉煌的目标使命，砥砺时时放心不下的责任感、积极担当作为的精气神，依靠顽强斗争打开事业发展新天地。

回溯过往，洛阳之所以能在新中国成立之初迅速建成全国重要的工业基地，在改革开放后实现从计划经济到市场经济的艰难转型，在过去这些年实现城市格局大变化、取得产业发展新突破，靠的正是历届市委和一茬茬党员干部的担当作为。特别是面对“三重压力”的叠加冲击，我们能招引落地宁德时代等一大批风口产业龙头项目，开工建设城市阳台等一批标志性项目，培育发展高端民宿等一批乡村特色产业，在短短两年时间里推动产业发展、城市提质、乡村振兴等重点工作取得突破性进展，靠的正是各地各部门以务实作风深度研究工作、以“有解”思维破解瓶颈问题、以效率意识推动工作落实，奋力攻坚闯难关！

学习无止境，事业无穷期。当前，在推进现代化洛阳建设中，我们还面临着产业发展总体不足、城市功能总体不强、农村发展总体滞后、民生领域欠账较多、风险隐患依然突出等诸多困难挑战，这些都与一些党员干部思维理念不新、干事能力不强、担当精神不足密切相关。也要看到，当前发展动力极化现象日益突出，区域经济发展分化态势明显，区域竞争更加激烈，我们要赢得发展主动，确保洛阳在新一轮区域经济版图重构中重塑优势、乘势崛起，也必须以强烈的使命担当谋事干事成事。

以学促干，贵在“学”要在“干”。具体到当下，我们就要牢固树立和践行正确政绩观，自觉践行新发展理念，多做打基础、利长远、惠民生的工作；要锚定年度目标任务，扎实推进“万人助万企”活动和“三个一批”项目建设，抓好产业格局重塑、城市功能提升、乡村全面振兴、文旅融合发展、体制机制改革等重点工作，做好就业、教育、医疗、养老、托幼等领域重点民生实事。最根本最紧迫的是形成与新时代相适应的思维理念，学习新知识新理念，坚持深度研究工作，强化创新思维、市场思维、“有解”思维，以思维理念之变引领发展局面之变。

奋斗创造历史，实干成就未来。把开展主题教育同落实市委各项决策部署结合起来，同本地本单位本职工作结合起来，努力以“两手抓、两促进”成就一个更好的洛阳！（洛平）