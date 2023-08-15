把调查研究作为成事之道—— 二论推动主题教育取得实实在在成效

一股调查研究热潮在河洛大地掀起——洛阳赴嘉兴跟班学习组下沉当地，探寻嘉兴“六度”引才密码，求取人才引育真经；市统计局走进中州时代项目工地，与一线人员面对面，研判电池产业集群发展趋势；市科技局走进伊滨区，与10家重点企业聊聊心里话，摸清科技创新政策的“堵点”和“盲点”……大批党员干部正深入基层察实情，有的放矢出实招。

一股调查研究热潮在河洛大地掀起——

洛阳赴嘉兴跟班学习组下沉当地，探寻嘉兴“六度”引才密码，求取人才引育真经；市统计局走进中州时代项目工地，与一线人员面对面，研判电池产业集群发展趋势；市科技局走进伊滨区，与10家重点企业聊聊心里话，摸清科技创新政策的“堵点”和“盲点”……大批党员干部正深入基层察实情，有的放矢出实招。

调查研究是谋事之基、成事之道。市委书记江凌在全市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议上强调，要突出求真务实，深入开展调查研究，传递出转变工作作风、密切联系群众、提高能力本领的鲜明导向，为我们做好调查研究、破解发展难题指明了方向。

调查研究是我们党的传家宝，什么时候全党上下搞好调查研究，党的政策方针符合实际，党的事业就能顺利发展。从毛泽东同志回乡调研发表《中国社会各阶级的分析》，破译革命的成功密码，到邓小平同志南巡讲话，掀起第二次改革开放浪潮，再到习近平总书记赴浙江调研后，首次正式提出“新发展格局”，那些经典的场景，无不与深入调查研究密切相关。

没有调查就没有发言权，没有调查就没有决策权。调查是研究的基础，研究是调查的关键，只“调”不“研”，调研就成了“烂尾工程”，失去了意义。研究不深，没有把握事物的本质和规律，拿不出实招硬招，相当于隔靴搔痒，无益于问题解决。

近两年，洛阳发力产业发展、乡村振兴、城市提质三项重点工作，“深度研究工作”成为高频词。看，洛阳频频专题研究新文旅，从策划全城剧本杀、博物馆奇妙夜，到推出穿汉服免费逛景区，再到趁汉服走红打造全产业链，“连环招”频出，助推文旅业出圈爆火、大赚特赚；看，洛阳多次研究九都路快速化改造，方案一再优化，从“激活一条路”加快转向“系统优路网”，滨河北路、滨河南路与九都路联动“微改造”，既能疏解九都路压力，又能大幅降低投资，成为破解洛阳城市交通问题的新路径；看，洛阳召开民宿经济发展座谈会，倾听民宿运营商、设计师等的建议和心声，布局民宿经济新赛道，擦亮了伏牛山高端民宿品牌，抢占了乡村旅居新风口……正是深入调查研究，找到了破解瓶颈难题的新路子，洛阳才能干成许多以前想干没干成的事。

当然，仍有一些党员干部不善于调查研究，不注重操作层面研究问题，形成工作的堵点难点。比如，有的地方在把握产业风口上还不够敏锐，弄不清风口在哪里，不知道该抓哪些风口；有的同志抓招商引资还是以让利为主的老套路，不善于采用“以投带引”等市场化手段；有的乡村投融资创新不够，不善于用项目包装的办法来解决供排水一体化融资难题……说到底，这是调查研究不具体不深入的结果。调查研究作秀走过场，结果适得其反，让基层疲于应付、苦不堪言，就算调研报告写得再好，不解决问题等于没调研。

做好调查研究，考验的是工作作风，厚植的是人民情怀。当前，国内外形势正在发生深刻复杂变化，经济下行压力依然较大，越是挑战巨大，越要把调查研究作为成事之道，通过调研破解难题。我们要系统梳理关系现代化洛阳建设全局的重大问题、本地本单位实际工作中的难点问题、群众反映强烈的突出问题，科学确定“小切口”调研课题，切实把调研成果转化为解决问题、推动工作的实际成效。

坐在办公室碰到的都是问题，下去调研看到的全是办法。大兴调研之风、注重调研实效，我们就一定能多察实情、多解难题，在重振洛阳辉煌中建功立业、勇开新局！（洛平）