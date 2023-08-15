把理论学习作为重中之重—— 一论推动主题教育取得实实在在成效

理论创新每前进一步，理论武装就要跟进一步。

理论创新每前进一步，理论武装就要跟进一步。

站在两批主题教育前后衔接推进的重要节点，洛阳紧跟中央、省委步伐，认真落实相关部署要求，日前召开全市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议，对全市开展主题教育进行动员部署，宣示迈出强化思想教育和理论武装的新一步，开启强化初心自觉和使命担当的又一程！

从“小小红船”到“巍巍巨轮”，走过百年，我们党不断从胜利走向新的胜利的一大秘诀就是思想建党、理论强党，每逢重大历史关头都要用党的创新理论统一全党思想意志行动，每次党内集中学习教育都坚持以思想教育、理论武装打头。置身于贯彻党的二十大精神、奋进新征程的开局起步之年，在全党开展这次主题教育，是党中央作出的重大战略部署，是“一件事关全局的大事”，对于统一全党思想意志行动、始终保持强大凝聚力战斗力，推动全党积极担当作为、不断开创事业发展新局面，深入推进全面从严治党、以自我革命引领社会革命，都具有十分重要的意义。

知为行之始，学为用之先。从“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，到“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”的根本任务，综观这次主题教育，一个“学”字引领全程、贯穿始终。这次全市主题教育工作会议着重提出“五个突出”，首要的也是突出学深悟透，持续加强理论学习。

思想就是力量。作为当代中国马克思主义、二十一世纪马克思主义，习近平新时代中国特色社会主义思想不仅包含着党治国理政的重要思想，也贯穿着中国共产党人的政治品格、价值追求、精神境界、作风操守的要求，蕴藏着强大的真理力量、实践力量、人格力量。全面、系统、深入学，持续深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习领悟，深刻把握这一重要思想的世界观、方法论和贯穿其中的立场观点方法，我们就能在掌握看家本领中认识问题站得更高、分析问题想得更深、开展工作把得更准，就能在凝心铸魂中始终保持统一的思想、坚定的意志、协调的行动、强大的战斗力，风雨无阻向前进。

思想之光照亮奋进之路。回眸党的十八大以来，循着“精准脱贫”思想，洛阳如期打赢脱贫攻坚战，带领49.9万贫困户梦圆全面小康；秉承“绿水青山就是金山银山”理念，一座座富有特色的乡村精品民宿拔地而起，好生态成就好日子；牢记“城乡融合发展”嘱托，今天的洛阳，一边是城市里学校医院、邻里中心密集布局，新能源等风口产业拔节生长，一边是农村供排水一体化、乡里中心建设如火如荼，牛羊养殖等特色产业风生水起，城市乡村齐步走……鲜活实践展现真理力量，新时代洛阳的发展蝶变，正是真理力量转化为物质力量的生动注脚！

好学才能上进，学好才有本领。当前，一些党员干部对党的创新理论学习得不全面、不系统、不深入，离学懂弄通做实还有差距。这就尤须我们把理论学习作为首要任务、重中之重，在“学”上下更大功夫，原原本本学、逐字逐句读，努力做到整体把握、融会贯通；在“悟”上下更大功夫，深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想的精髓要义；在“做”上下更大功夫，学以致用、知行合一，紧密结合思想上的困惑和工作中的难题，从伟大思想中找方向、找思路、找方法，把学习成效转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。

“中国共产党人依靠学习走到今天，也必然要依靠学习走向未来。”加强理论学习，接受思想洗礼，激扬奋进伟力，这是中国共产党人的必修课，更是开展主题教育的应有之义！（洛平）