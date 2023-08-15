洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

桥上卧过无事僧 黄巢曾吟《自题像》
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2023.09.12 08:20

　　天津桥位于隋唐洛阳城中轴线上，是著名的“七天建筑”之一。它横跨洛水，南接天街，北对端门，自隋至宋存在了500多年，是许多历史事件及王朝兴衰的见证者。

　　今天，人们期待着天津桥重新面世，借此机会，我们也来聊聊有关它的往事。

　　不寻常的无事僧

　　唐代的洛阳天津桥上，走过很多颇具传奇色彩的人物，其中包括不少僧人。比如自称“无事僧”的天然禅师，“铁衣抛尽衲禅衣”的智度师，落发为僧后的黄巢，也曾感叹“天津桥上无人识”。

　　先说天然禅师。

　　唐宪宗元和三年(公元808年)，两度拜相的郑余庆当了东都留守。一天早上，他有事外出经过天津桥，发现桥上赫然横卧着一个人。吏卒上前盘问时，对方也不起身，只慢悠悠地说：“我是一个无事僧。”

　　这个躺在天津桥上睡大觉的“无事僧”，就是天然禅师。郑余庆知道他是个奇人，不仅没为难他，还派人按时供养衣食，很多洛阳人也成了他的弟子。

　　据《宋高僧传》等记载，天然禅师是南阳邓州人，本以读书为业，后在赶考途中受人指点，决定出家为僧。他先后拜江西马祖和南岳石头两位高僧为师，因马祖称赞他“我子天然”，遂得法号为天然。

　　天然禅师生性洒脱，从不拘泥于世俗。一次他和同伴外出，曾抱一女子蹚过泥坑，然后继续赶路。到了晚上，同伴忍不住问他：“你是出家人，怎么能做这种有辱佛门的事？”天然禅师道：“你说什么事？抱那个女人吗？我早已把她放下了，你怎么到现在还放不下？”

　　在南方云游多年后，天然禅师于元和初年来到洛阳龙门香山寺，与伏牛自在和尚多有交往。后来，他又寄居洛阳城北的慧林寺。

　　一年冬天，严寒难耐，天然禅师就将慧林寺的木佛烧了取暖。住持一见急了，呵斥道：“你怎敢烧我佛像？”他拨了拨火堆，说：“我在烧取舍利子。”住持道：“这是木佛，哪有舍利？”他不慌不忙地说：“既无舍利，那就再烧两尊又何妨！”

　　元和十五年(公元820年)春，82岁的天然禅师想归老林泉，弟子们便为他在南阳丹霞山建了禅院，因此他也被称为丹霞天然禅师。四年后，他在丹霞禅院圆寂。这位天津桥上的“无事僧”，就这样结束了他的传奇人生。

　　天津桥上无人识

　　与儒生出家的天然禅师不同，智度师本是一位身手不凡的武将。安史之乱后，他在洛阳出家为僧，从此远离尘嚣。如果没有洛阳人元稹的诗，恐怕他早已被世人遗忘。

　　元稹的《智度师二首》是这样写的：

　　其一

　　四十年前马上飞，功名藏尽拥禅衣。

　　石榴园下擒生处，独自闲行独自归。

　　其二

　　三陷思明三突围，铁衣抛尽衲禅衣。

　　天津桥上无人识，闲凭栏干望落晖。

　　智度师出生入死，是平定安史之乱的一大功臣，最终却藏尽功名，在天津桥上闲看落晖。40余年过去，他成了世人眼中的一位平凡老僧，没有人知道他过去的名字。

　　到了唐末，黄巢起义失败，相传也落发为僧，隐居洛阳。他有《自题像》一诗：“记得当年草上飞，铁衣著尽著僧衣。天津桥上无人识，独倚栏干看落晖。”内容与元稹的诗如出一辙。

　　那么，黄巢究竟经历了什么呢？

　　据《旧唐书》等记载，黄巢生于山东一个盐商之家，既精骑射，也通文墨。他成年后屡试不第，见宦官把持朝政，天下灾荒不断，便加入了王仙芝的起义队伍。唐僖宗乾符五年(公元878年)，王仙芝战死，黄巢便成了义军的领袖，号称冲天大将军。

　　数年间，黄巢率义军转战南北，严重动摇了唐王朝的统治。广明元年(公元880年)十一月，义军兵临洛阳城下，东都留守刘允章迎接黄巢入城。义军纪律严明，“供顿而去，坊市晏然”。

　　随后，义军离开洛阳，西入关中。当时，唐僖宗已逃奔蜀地，朝堂为之一空。黄巢遂登基称帝，建国号为大齐，并对部下进行分封。

　　当了皇帝的黄巢心满意足，却无力应对物资匮乏等眼前的危机，更不用说部下的背叛、唐军的反攻。中和三年(公元883年)，他不得不离开关中，撤回山东。

　　次年六月，黄巢被追兵逼入泰山狼虎谷，已经无路可退。然而，关于他的生死，一直没有定论。有人说他自刎而死(或被外甥林言所杀)，也有人说他逃到洛阳出了家，从此“天津桥上无人识”。

　　也说黄巢《自题像》

　　据《新唐书》等记载，黄巢兵败狼虎谷后，曾对外甥林言说：“你可将我的首级献给朝廷，换取富贵，不要便宜了别人。”林言不忍动手，他便自刎而死。随后，林言也被追兵杀死。

　　然而，《全唐诗》中收录了黄巢的《自题像》一诗，并有题注称：“陶谷《五代乱离纪》云：‘巢败后为僧，依张全义于洛阳。曾绘像题诗，人见像，识其为巢云。’”

　　张全义曾是黄巢的部下，黄巢对其有知遇之恩。五代时，王仁裕在《洛城漫录》中说，张全义后来留守洛阳，“识黄巢于群僧中”。

　　也就是说，黄巢兵败后没死，而是落发为僧逃出狼虎谷，后来隐居洛阳。两宋时，不少文人都持这种说法，邵博在《邵氏闻见后录》中的记载犹为详细。

　　邵博是北宋大儒邵雍之孙，久居洛阳。他在书中说，《新唐书》等对黄巢之死的记载是错误的。两京故老相传，黄巢身陷狼虎谷后没有死，而是“自髡(音同昆)为僧，得脱，往投河南尹张全义”。张全义不敢当众与其相认，便让黄巢隐居在洛阳南禅寺中。

　　在南禅寺的墙壁上，邵博还见过黄巢的画像。那是一个僧人，“其状不逾中人，唯正蛇眼为异耳”。有老人告诉他，过去寺中还珍藏有写真绢本，上面就有黄巢的《自题像》一诗。

　　据宋人记载，黄巢出家后成了高僧，人称翠微禅师。也有人说他后来迁居明州(今浙江宁波)雪窦山，人称雪窦禅师。南宋人张端义则在《贵耳集》中说，黄巢去世时指着自己脚下，人们看到有“黄巢”二字。

　　由于各种史料记载不一，黄巢的结局究竟如何，至今还是个谜。甚至他最终葬在哪里，世人也说不清楚。有人称黄巢墓在泰山，有人称其首级被葬在成都武侯祠附近，也有人说他的墓在明州雪窦寺……多亏那首仿照《智度师二首》所作的《自题像》，让人们能够想见他出家为僧时的模样。（洛报融媒·洛阳网首席记者 张广英）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    它口感粗糙，营养却很高
    它口感粗糙，营养却很高
    它口感粗糙，营养却很高
        近日，65岁的赵女士来电咨询，说在网上看到有卖麦麸粉的，主要含麸皮，说是能增强饱腹感，有利于控制体重，...
  • ·没重视身体“报警”，她两次晕倒
  • ·拒吃降压药 洛阳男子深夜突发脑出血
  • ·一到秋天就干嗽，该咋办？
    		•
    乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
    乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
    乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
        游特色乡村，赏生态美景。前段时间，省文化和旅游厅公示了2023年河南省乡村旅游特色村、特色生态旅游示范镇...
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
  • ·漫游老街 寻味老城
  • ·生态画卷美 且动且品味
    		•
    		 
    新闻排行
  • 伊滨区实验中学项目加紧推进
  • 我市立法保障洛阳牡丹香飘万里
  • 不影响参观游览！王城公园进行赏花环...
  • 全国政协调研组来洛 刘赐贵率队 刘炯...
  • 选考科目要求公布！事关2025年河南高考
  • 每斤售价50元！洛阳栾川红树莓结出“...
  • “洛阳造”氢燃料电池系统批量投放市场
  • 洛阳交警持续打击各类交通违法行为
  • 9月12日起，定鼎门遗址博物馆一楼展厅...
  • 事业编制！新安县公开选聘91人
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    初识曼陀罗 开花又结果

    荷影

    晨光染红的山沟沟

    洛河里的小精灵
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605