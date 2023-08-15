桥上卧过无事僧 黄巢曾吟《自题像》

天津桥位于隋唐洛阳城中轴线上，是著名的“七天建筑”之一。它横跨洛水，南接天街，北对端门，自隋至宋存在了500多年，是许多历史事件及王朝兴衰的见证者。

天津桥位于隋唐洛阳城中轴线上，是著名的“七天建筑”之一。它横跨洛水，南接天街，北对端门，自隋至宋存在了500多年，是许多历史事件及王朝兴衰的见证者。

今天，人们期待着天津桥重新面世，借此机会，我们也来聊聊有关它的往事。

不寻常的无事僧

唐代的洛阳天津桥上，走过很多颇具传奇色彩的人物，其中包括不少僧人。比如自称“无事僧”的天然禅师，“铁衣抛尽衲禅衣”的智度师，落发为僧后的黄巢，也曾感叹“天津桥上无人识”。

先说天然禅师。

唐宪宗元和三年(公元808年)，两度拜相的郑余庆当了东都留守。一天早上，他有事外出经过天津桥，发现桥上赫然横卧着一个人。吏卒上前盘问时，对方也不起身，只慢悠悠地说：“我是一个无事僧。”

这个躺在天津桥上睡大觉的“无事僧”，就是天然禅师。郑余庆知道他是个奇人，不仅没为难他，还派人按时供养衣食，很多洛阳人也成了他的弟子。

据《宋高僧传》等记载，天然禅师是南阳邓州人，本以读书为业，后在赶考途中受人指点，决定出家为僧。他先后拜江西马祖和南岳石头两位高僧为师，因马祖称赞他“我子天然”，遂得法号为天然。

天然禅师生性洒脱，从不拘泥于世俗。一次他和同伴外出，曾抱一女子蹚过泥坑，然后继续赶路。到了晚上，同伴忍不住问他：“你是出家人，怎么能做这种有辱佛门的事？”天然禅师道：“你说什么事？抱那个女人吗？我早已把她放下了，你怎么到现在还放不下？”

在南方云游多年后，天然禅师于元和初年来到洛阳龙门香山寺，与伏牛自在和尚多有交往。后来，他又寄居洛阳城北的慧林寺。

一年冬天，严寒难耐，天然禅师就将慧林寺的木佛烧了取暖。住持一见急了，呵斥道：“你怎敢烧我佛像？”他拨了拨火堆，说：“我在烧取舍利子。”住持道：“这是木佛，哪有舍利？”他不慌不忙地说：“既无舍利，那就再烧两尊又何妨！”

元和十五年(公元820年)春，82岁的天然禅师想归老林泉，弟子们便为他在南阳丹霞山建了禅院，因此他也被称为丹霞天然禅师。四年后，他在丹霞禅院圆寂。这位天津桥上的“无事僧”，就这样结束了他的传奇人生。

天津桥上无人识

与儒生出家的天然禅师不同，智度师本是一位身手不凡的武将。安史之乱后，他在洛阳出家为僧，从此远离尘嚣。如果没有洛阳人元稹的诗，恐怕他早已被世人遗忘。

元稹的《智度师二首》是这样写的：

其一

四十年前马上飞，功名藏尽拥禅衣。

石榴园下擒生处，独自闲行独自归。

其二

三陷思明三突围，铁衣抛尽衲禅衣。

天津桥上无人识，闲凭栏干望落晖。

智度师出生入死，是平定安史之乱的一大功臣，最终却藏尽功名，在天津桥上闲看落晖。40余年过去，他成了世人眼中的一位平凡老僧，没有人知道他过去的名字。

到了唐末，黄巢起义失败，相传也落发为僧，隐居洛阳。他有《自题像》一诗：“记得当年草上飞，铁衣著尽著僧衣。天津桥上无人识，独倚栏干看落晖。”内容与元稹的诗如出一辙。

那么，黄巢究竟经历了什么呢？

据《旧唐书》等记载，黄巢生于山东一个盐商之家，既精骑射，也通文墨。他成年后屡试不第，见宦官把持朝政，天下灾荒不断，便加入了王仙芝的起义队伍。唐僖宗乾符五年(公元878年)，王仙芝战死，黄巢便成了义军的领袖，号称冲天大将军。

数年间，黄巢率义军转战南北，严重动摇了唐王朝的统治。广明元年(公元880年)十一月，义军兵临洛阳城下，东都留守刘允章迎接黄巢入城。义军纪律严明，“供顿而去，坊市晏然”。

随后，义军离开洛阳，西入关中。当时，唐僖宗已逃奔蜀地，朝堂为之一空。黄巢遂登基称帝，建国号为大齐，并对部下进行分封。

当了皇帝的黄巢心满意足，却无力应对物资匮乏等眼前的危机，更不用说部下的背叛、唐军的反攻。中和三年(公元883年)，他不得不离开关中，撤回山东。

次年六月，黄巢被追兵逼入泰山狼虎谷，已经无路可退。然而，关于他的生死，一直没有定论。有人说他自刎而死(或被外甥林言所杀)，也有人说他逃到洛阳出了家，从此“天津桥上无人识”。

也说黄巢《自题像》

据《新唐书》等记载，黄巢兵败狼虎谷后，曾对外甥林言说：“你可将我的首级献给朝廷，换取富贵，不要便宜了别人。”林言不忍动手，他便自刎而死。随后，林言也被追兵杀死。

然而，《全唐诗》中收录了黄巢的《自题像》一诗，并有题注称：“陶谷《五代乱离纪》云：‘巢败后为僧，依张全义于洛阳。曾绘像题诗，人见像，识其为巢云。’”

张全义曾是黄巢的部下，黄巢对其有知遇之恩。五代时，王仁裕在《洛城漫录》中说，张全义后来留守洛阳，“识黄巢于群僧中”。

也就是说，黄巢兵败后没死，而是落发为僧逃出狼虎谷，后来隐居洛阳。两宋时，不少文人都持这种说法，邵博在《邵氏闻见后录》中的记载犹为详细。

邵博是北宋大儒邵雍之孙，久居洛阳。他在书中说，《新唐书》等对黄巢之死的记载是错误的。两京故老相传，黄巢身陷狼虎谷后没有死，而是“自髡(音同昆)为僧，得脱，往投河南尹张全义”。张全义不敢当众与其相认，便让黄巢隐居在洛阳南禅寺中。

在南禅寺的墙壁上，邵博还见过黄巢的画像。那是一个僧人，“其状不逾中人，唯正蛇眼为异耳”。有老人告诉他，过去寺中还珍藏有写真绢本，上面就有黄巢的《自题像》一诗。

据宋人记载，黄巢出家后成了高僧，人称翠微禅师。也有人说他后来迁居明州(今浙江宁波)雪窦山，人称雪窦禅师。南宋人张端义则在《贵耳集》中说，黄巢去世时指着自己脚下，人们看到有“黄巢”二字。

由于各种史料记载不一，黄巢的结局究竟如何，至今还是个谜。甚至他最终葬在哪里，世人也说不清楚。有人称黄巢墓在泰山，有人称其首级被葬在成都武侯祠附近，也有人说他的墓在明州雪窦寺……多亏那首仿照《智度师二首》所作的《自题像》，让人们能够想见他出家为僧时的模样。（洛报融媒·洛阳网首席记者 张广英）