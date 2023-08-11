金蝉寺是古代洛阳的著名寺院，位于谷水镇南的秦岭上。秦岭上有一个小村庄，名叫小鎙村。金蝉寺遗址就在小鎙村的村边。今天，我们走进金蝉寺遗址，讲述一段它背后的故事。

编者按

黄河是中华民族的根和魂，河洛文化是黄河文化的重要组成部分。在河洛地区，有诸多未为人所知的文化遗产。位于谷水镇南的秦岭上，有一个小村庄，名叫小鎙村，村边有古代洛阳的著名寺院金蝉寺，据说武则天驾幸延秋避暑，在寺中小憩，闻蝉声鸣啼，悦耳动听，遂赐名金蝉寺。《诗经》中有“鹤鸣于九皋，声闻于天”的名句，在九皋山的北峰帝台山，山巅有酒神庙，这里是酒文化的重要发源地。还有月老峰巅月老庙、熊耳山中仙人寺……今起，本网推出访古秘境系列文章，带您一同探访鲜为人知的古迹秘境，为您讲述一个个新鲜的故事。

金蝉寺是古代洛阳的著名寺院，位于谷水镇南的秦岭上。秦岭上有一个小村庄，名叫小鎙村。金蝉寺遗址就在小鎙村的村边。今天，我们走进金蝉寺遗址，讲述一段它背后的故事。

秦岭秦宫菩萨寺

《清史稿·地理九》介绍洛阳地理情况云：“洛阳城北：北邙山。东南：大石。南：周山。西南：秦山。”秦山，又名秦岭，因秦始皇筑行宫于此而得名。秦始皇东巡四次，都经过洛阳。他第一次东巡的时间，是秦始皇二十八年(公元前219年)。秦山上的这座行宫，应该建立在此之前。

鎙是秦军的常用兵器，秦始皇曾下令在此铸铜制鎙，后来在这里形成一个村庄，名为小鎙村。

东汉末年，在秦王宫旧址建菩萨寺。南朝僧佑《出三藏记集》载：“光和二年十月八日，河南洛阳孟元士，口授天竺菩萨竺朔佛。时传言译者月支菩萨支谶(chèn)，时侍者南阳张少安、南海子碧，劝助者孙和、周提立。正光二年九月十五日，洛阳城西菩萨寺中沙门佛大写之。”

这段话的意思是，《道行经》这本佛经，是天竺僧人竺朔佛用梵语口授，月支僧人支谶将梵语口译为汉语，洛阳人孟元士记录整理成书的，另有张少安等人参与了这项工作。译经的时间为东汉灵帝光和二年(公元179年)，地点是洛阳城西菩萨寺，即后来的金蝉寺。

竺朔佛，灵帝熹平元年到达洛阳。在此前后，支谶也来到洛阳。按《出三藏记集》所载，译经活动是奉灵帝之旨而进行的，译经场所也是皇家建造的。因为竺朔佛、支谶被当时的人称为菩萨，所以此寺名为菩萨寺。

武则天与金蝉寺

在洛阳有很多武则天与金蝉寺的传说。据说，武则天驾幸延秋避暑，在菩萨寺小憩，闻蝉声鸣啼，悦耳动听，遂赐名金蝉寺。

延秋村，在金蝉寺附近。洛阳“八小景”之一的“龙池金鱼”，就指延秋村的龙池沟。有一年夏天，武则天来到龙池沟避暑，但见曲谷幽深，林木蓊郁，流水潺潺，一路暑气顿消。她白天流连池旁戏鱼，晚上登临高台赏月，凉意爽身，心坦气畅。夏去秋来，武则天不想离开这个地方，写了“延秋”二字，后来的村庄，就命名为延秋。

当然，这也是个传说。实际上，隋炀帝营建东都洛阳，在城西建立了庞大的皇家园林，名为西苑。武则天时，改名为神都苑。秦岭、龙池沟一带，都在神都苑内，武则天常驻跸于此。

菩萨寺改名为金蝉寺，并非传说中的那么简单，它与蝉文化密切相关。在古人看来，蝉代表着清高与廉洁，虽然生命不长，但对辉煌的生命不带一丝留恋。正是蝉这一生命规律，得到了人们的厚爱。古人以蝉纹入冠，放在冠的正中，警醒佩戴者要像蝉一样高洁。玉蝉是常见的器物，它作为一种寓意吉祥的饰物，世代受人喜爱。

在道教看来，蝉可以羽化成仙，从而变成道教的灵物。佛教也将蝉视为灵物，在佛教造像中，能广泛看到蝉的身影。在《西游记》中，玄奘大师被写成是如来佛的二徒弟“金蝉子”转世，有“金蝉脱壳”之意，因为人们将脱壳变身的蝉作为长生、再生的象征，因此在《西游记》中也就有了吃“唐僧肉”可以长生不老的说法。

古寺之中枣花香

洛阳人又习惯将金蝉寺称为枣花寺，这是什么原因呢？古代的金蝉寺，多种枣树。因为秦岭之上多野生酸枣树，寺院僧人将其培育成了各种大枣树。在古代，枣与桃、杏、李、栗并称为“五果”，这也是寺院的常用贡品。

金蝉寺是一处名胜，常有文人前来游览。清代诗人查世官在此写道：“西风吹客出高城，一角西山放晓晴。落木寺门天远大，荒郊秋雨水纵横。野花当户有寒意，老桧啸空答梵声。初地安心犹未得，夜深孤月上方明。”

林东郊是晚清翰林，洛阳人，他多次到金蝉寺游览，写下了多首诗。其《枣花寺》云：“小车穿柳过，古寺看花来。”《秋晚过枣花寺》云：“木落山争出，群峰向晚青。”

1938年1月31日上午，32架日机空袭洛阳，谷水镇一带是重点轰炸目标之一，金蝉寺遭到严重破坏。当年10月，八路军驻洛办事处(通讯处)成立后，曾在金蝉寺设立交通站。1944年5月，金蝉寺被日军炮火彻底摧毁。

1947年，卧龙生曾在洛阳生活，他去过金蝉寺遗址。后来，他在《铁笛神剑》中写道：“洛阳城西，有一座古刹，名曰禅虚寺，寺前就是大校场，一般人也称它为武场。这演武场原是当年考选武生骑射，操兵之用，占地极是广阔，也正因为这演武场地方广阔，所以开设镖局的，都选了这块地点，为的是利用这广场停歇车马，所以这周围附近，全是开设的镖行镖局，既然镖局林立，少不得酒楼饭馆，旅社、客栈也就应运而兴，是以这块地方，甚是热闹。”这里，他写的“禅虚寺”的原型就是金蝉寺，他描述的是金蝉寺地区曾经的繁华景象。

经考察，金蝉寺遗址面积有18万多平方米。从遗存的清代碑刻可知，当时的建筑有三个大殿、九个配殿，有伽蓝园、菩提园、天竺园、秦王阁、塔林等，建筑规模非常宏伟。（郑贞富）