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邻里中心建设福泽“绝对多数”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2023.09.01 08:45

　　谁说邻里中心是沿海发达城市的专属！

　　暑假义务托管孩子，解除上班族的后顾之忧；旧厂房改建成乐养居，老年人在家门口享受就餐、康养服务；老礼堂改成了室内运动场，年轻人聚在一起打篮球、羽毛球……在洛龙区石油社区邻里中心，公共服务设施齐全，烟火气十足。

　　这是最近《人民日报》对我市邻里中心建设情况的报道。记者通过实地走访，可以真切感受到洛阳人对邻里中心的热爱，邻里中心建到了群众的心坎上！

　　邻里中心作为城市公共服务的最小单元，离城市居民最近，关乎城市“绝对多数”的幸福感、获得感。把邻里中心建设抓好了，推动公共服务下沉到群众身边，补齐了短板，就能收到提纲挈领、纲举目张的效果，快速提升城市服务水平，惠及更多人，让洛阳百姓的生活更幸福、更安全、更舒适、更便利。

　　短短一年多，我市邻里中心遍地开花，目前已建成124个，把公共服务送到居民身边，以城市功能品质的跃升回应了百姓的“伸长脖子盼望”。

　　这是实干实效的跃升。“门庭若市就是成功，门可罗雀就是失败。”瀍河区利民街邻里中心化零为整，打造“街区式”邻里中心，为辖区1.2万余名居民提供全年龄段服务；伊滨区新源嘉苑社区邻里中心融入便民裁缝、便民理发等35项服务功能，打造“一站式”美好生活体验站……不等不靠提升公共服务，激发了“邻聚力”。

　　这是敢闯敢试的跃升。邻里中心要运营好运营久，不创新不行。洛龙区修文坊邻里中心内天街轴线等文化元素随处可见，用里坊文化的创新表达，点亮居民诗意生活；涧西区重三社区老年餐厅对外开放，老年人吃两荤两素仅需10元，仍能长效运营……敢于打破条条框框，让家门口的幸福触手可及。

　　正是实干加巧干干出了成效，洛阳才有底气承诺，利用今明两年时间，确保各城市区实现“至少建成一个片区级邻里中心、社区级邻里中心全覆盖、有条件的居民小区尽可能多建邻里中心”目标。当然也要看到，部分城市区邻里中心建设缓慢，邻里中心的软性服务还需提升，群众自治还需加强。

　　当前，邻里中心建设任务完成过半，正是吃劲的时候。这需要我们坚持问需于民，老百姓需要什么，就建什么，用老百姓是否愿意来衡量邻里中心好不好；进一步引入市场机制，创新投融资模式，多方筹措资金，让邻里中心运营可持续；进一步引导群众参与，激发“三自组织”活力，把邻里中心打造成群众愿意来的活动中心。(洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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