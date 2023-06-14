洛阳主要行洪河道总体水势平稳 安全防范不能放松

昨日，洛阳市防汛抗旱指挥部发布关于终止四级应急响应的通知。受连日降雨影响，洛阳部分河道水位出现上涨，超汛限水位运行的小型水库陆续调度泄洪，部分蓄水淤地坝有序排水，丘陵片区地质灾害风险高，安全防范丝毫不容忽视。

昨日，洛阳市防汛抗旱指挥部发布关于终止四级应急响应的通知。受连日降雨影响，洛阳部分河道水位出现上涨，超汛限水位运行的小型水库陆续调度泄洪，部分蓄水淤地坝有序排水，丘陵片区地质灾害风险高，安全防范丝毫不容忽视。 昨日，洛阳市防汛抗旱指挥部发布关于终止四级应急响应的通知。受连日降雨影响，洛阳部分河道水位出现上涨，超汛限水位运行的小型水库陆续调度泄洪，部分蓄水淤地坝有序排水，丘陵片区地质灾害风险高，安全防范丝毫不容忽视。 据水利部门监测，在台风“杜苏芮”影响下，全市普遍出现强降雨天气，局部地区出现大到暴雨，个别点位最大降雨量超过100毫米。目前，全市主要行洪河道总体水势平稳，洛河、涧河等部分河流水位出现上涨，中州渠、邙山渠、秦岭防洪渠等渠系正常运行排洪；全市17座大中型水库充分发挥拦蓄作用，均保持在汛限水位以下运行；全市139座小型水库中，123座在汛限水位以下运行，16座超汛限水位水库正在通过溢洪道、溢流坝、输水洞等设施泄水；全市177座淤地坝，有18座正在排水。 近期河流上涨、水库淤地坝排洪及拦河坝工程联合调度，会导致河道水位变化较大。洛阳市水利部门提醒广大群众：不到河边、防洪渠系、水库和淤地坝下游等危险区域游泳钓鱼嬉戏，防止发生溺水事故。 此外，南部山区和北部邙山丘陵地带，山体和土壤含水量高，山体滑坡、窑洞坍塌等灾害风险较高，各地将加强灾害隐患点巡查力度，及时预警、及时排险，严防次生灾害发生。山区行车要做好观察，防范落石滑坡等风险，确保人身财产安全。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 洛水利)