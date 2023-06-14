洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳主要行洪河道总体水势平稳 安全防范不能放松
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.31 08:18

　　昨日，洛阳市防汛抗旱指挥部发布关于终止四级应急响应的通知。受连日降雨影响，洛阳部分河道水位出现上涨，超汛限水位运行的小型水库陆续调度泄洪，部分蓄水淤地坝有序排水，丘陵片区地质灾害风险高，安全防范丝毫不容忽视。

　　据水利部门监测，在台风“杜苏芮”影响下，全市普遍出现强降雨天气，局部地区出现大到暴雨，个别点位最大降雨量超过100毫米。目前，全市主要行洪河道总体水势平稳，洛河、涧河等部分河流水位出现上涨，中州渠、邙山渠、秦岭防洪渠等渠系正常运行排洪；全市17座大中型水库充分发挥拦蓄作用，均保持在汛限水位以下运行；全市139座小型水库中，123座在汛限水位以下运行，16座超汛限水位水库正在通过溢洪道、溢流坝、输水洞等设施泄水；全市177座淤地坝，有18座正在排水。

　　近期河流上涨、水库淤地坝排洪及拦河坝工程联合调度，会导致河道水位变化较大。洛阳市水利部门提醒广大群众：不到河边、防洪渠系、水库和淤地坝下游等危险区域游泳钓鱼嬉戏，防止发生溺水事故。

　　此外，南部山区和北部邙山丘陵地带，山体和土壤含水量高，山体滑坡、窑洞坍塌等灾害风险较高，各地将加强灾害隐患点巡查力度，及时预警、及时排险，严防次生灾害发生。山区行车要做好观察，防范落石滑坡等风险，确保人身财产安全。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 洛水利)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    出现这些症状 警惕关节积液
    出现这些症状 警惕关节积液
    出现这些症状 警惕关节积液
        最近，62岁的张先生总觉得右腿膝盖痛，以为是关节炎加重了，到医院检查后发现，疼痛的原因跟膝盖里有积液有关。
  • ·共享按摩椅，用好才有益健康
  • ·谢谢你们，让我往后还有“妈”可叫
  • ·世界肝炎日：乙肝患者能抱小宝宝吗
    		•
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
        回顾光辉历史、游赏名山秀水、领略非遗文化……前两期，我们为您推荐了“行走河南·读懂中国”的六条主题旅游...
  • ·喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
  • ·西苑公园：“老”公园，新景观
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市委进一步明确8个城市区（功能区...
  • 最新雨情水情：截至29日8时洛阳普遍降...
  • 江凌与深圳人才集团董事长幸辉举行工...
  • 受台风“杜苏芮”影响 洛阳61家景区闭园
  • 钟红桑：将汉服融入城市生活，才能超...
  • 多方助力 10岁男孩首次探望服刑母亲
  • “杜苏芮”来了！洛阳双休日风雨交加
  • 新型诈骗专骗老年人 老太太险些损失56...
  • 今明两日，考生可填报中招补录志愿
  • 嫁出去的闺女 回村开展公益理发
    		•
    百姓呼声
    停车费自动通过ETC代扣？弘义集团回复
    青年宫地铁站出入口暂不具备开通条件
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    兴洛湖美景

    蝶恋花

    豆蔻年华

    夏日山中游
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605