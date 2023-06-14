洛阳终止市级防汛四级应急响应

根据市气象部门预报，我市周围无降水回波，预计未来3小时我市无明显降水，目前我市大范围强降水已基本结束。

根据市气象部门预报，我市周围无降水回波，预计未来3小时我市无明显降水，目前我市大范围强降水已基本结束。 洛阳市防汛抗旱指挥部关于终止市级防汛四级应急响应的通知 各县区防汛抗旱指挥部，市防汛抗旱指挥部各成员单位： 根据市气象部门预报，我市周围无降水回波，预计未来3小时我市无明显降水，目前我市大范围强降水已基本结束。经会商研判，依据《洛阳市防汛应急预案》有关规定，市防汛抗旱指挥部决定自7月30日9时30分终止市级防汛四级应急响应。 目前我市正处于“七下八上”防汛关键期，各级各部门要持续做好24小时防汛值守，突出抓好重点部位和薄弱环节防范，加强巡查值守，特别是做好地质灾害防范应对工作，坚决做到汛期不过，备汛不断，防御不止，确保安全度汛。 2023年7月30日 ⑥