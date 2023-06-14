洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

部分河流上涨、水库泄洪，请做好防范！洛阳最新雨情水情发布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.30 10:35

　　30日上午，洛阳市水利局、洛阳水文水资源测报分中心发布最新雨情水情，29日8时至30日8时，全市普降小到中雨，局部地区大到暴雨，洛河、涧河等河流水位小幅上涨，部分小型水库超限正在泄洪，部分淤地坝正在排水。

　　根据气象部门预报，目前洛阳市回波较弱，30日阴天有阵雨，局地有中到大雨。

　　洛阳市水利局提醒，广大群众不到河边、防洪渠系、水库和淤地坝下游等危险区域钓鱼、嬉戏，防止发生溺水事故。

　　【雨情】

　　据水文部门监测，29日8时至30日8时，全市普降小到中雨，局部地区大到暴雨，全市平均降雨量为32.7毫米，点最大降雨量为宜阳花山站110.5毫米。

　　【水情】

　　●主要河渠

　　目前全市伊河、洛河、涧河、北汝河等主要行洪河道总体水势平稳，洛河、涧河水位小幅上涨。中州渠、邙山渠、秦岭防洪渠等承担行洪排涝任务的渠系运行正常，

　　●大中型水库

　　全市17座大中型水库30日8时总蓄水量19.2466亿立方米，其中5座大型水库蓄水量18.253亿立方米。17座大中型水库均在汛限水位以下运行。

　　●小型水库

　　全市139座小型水库，有16座超汛限，涉及孟津区1座，五八水库；新安县1座，青要山水库；洛宁县3座，分别是马坊水库、沁口水库、王召寨水库；栾川县2 座，分别是平凉河水库、大坪水库；汝阳县2座，分别是石柱沟水库、火庙水库；嵩县7座，分别是陶村水库、龙佛水库、禹山水库、小豆沟水库、韭菜沟水库、贾沟水库、白云山水库。以上16座水库正在通过溢洪道、溢流坝、输水洞或输水管等设施泄水，其他123座均在汛限水位以下运行。

　　●淤地坝

　　全市177座淤地坝，有18座因降雨蓄水，涉及偃师区3 座，分别是温窑坝、肖窑坝、龙王庙坝；伊川县4座，分别是马河湾坝、前富山坝、瑶张坝、穆店坝；嵩县4座，分别是杨湾坝、鱼沟坝、西坡里坝、宋竹园坝；宜阳县7座，分别是恒庄坝、丰涧坝、南留南沟坝、南留后沟坝、马河坝、地当寺坝、枣庄坝。18座蓄水坝正在排水，其他159座空库运行。

　　下一步，根据天气形势和工程现状，洛阳市水利系统“领导+专家”防汛工作组将持续深入县区重点水库、淤地坝等工程一线，指导基层做好防汛应对工作；密切关注山洪灾害监测预警系统，坚决避免发生人员伤亡；加密巡坝频次、及时查险除险，利用降雨间隙黄金时段，及时调度超汛限水库、蓄水淤地坝进行排水，坚决落实工程运行“红线规定”。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 洛水利 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    谢谢你们，让我往后还有“妈”可叫
    谢谢你们，让我往后还有“妈”可叫
    谢谢你们，让我往后还有“妈”可叫
        心衰的临床表现通常为气促、乏力、心悸、烦躁、食欲不阵、下肢水肿，部分人还有泡沫痰等，心脏病患者应时刻...
  • ·世界肝炎日：乙肝患者能抱小宝宝吗
  • ·夏季健脾，巧用茯苓
  • ·肝炎患者如何预防肝纤维化？
    		•
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
    大美中原景绚烂 千山万水赏不完
        回顾光辉历史、游赏名山秀水、领略非遗文化……前两期，我们为您推荐了“行走河南·读懂中国”的六条主题旅游...
  • ·喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
  • ·西苑公园：“老”公园，新景观
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市委进一步明确8个城市区（功能区...
  • 最新雨情水情：截至29日8时洛阳普遍降...
  • 江凌与深圳人才集团董事长幸辉举行工...
  • 受台风“杜苏芮”影响 洛阳61家景区闭园
  • 钟红桑：将汉服融入城市生活，才能超...
  • 多方助力 10岁男孩首次探望服刑母亲
  • “杜苏芮”来了！洛阳双休日风雨交加
  • 新型诈骗专骗老年人 老太太险些损失56...
  • 今明两日，考生可填报中招补录志愿
  • 嫁出去的闺女 回村开展公益理发
    		•
    百姓呼声
    停车费自动通过ETC代扣？弘义集团回复
    青年宫地铁站出入口暂不具备开通条件
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    兴洛湖美景

    蝶恋花

    豆蔻年华

    夏日山中游
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605