部分河流上涨、水库泄洪，请做好防范！洛阳最新雨情水情发布

30日上午，洛阳市水利局、洛阳水文水资源测报分中心发布最新雨情水情，29日8时至30日8时，全市普降小到中雨，局部地区大到暴雨，洛河、涧河等河流水位小幅上涨，部分小型水库超限正在泄洪，部分淤地坝正在排水。

30日上午，洛阳市水利局、洛阳水文水资源测报分中心发布最新雨情水情，29日8时至30日8时，全市普降小到中雨，局部地区大到暴雨，洛河、涧河等河流水位小幅上涨，部分小型水库超限正在泄洪，部分淤地坝正在排水。

根据气象部门预报，目前洛阳市回波较弱，30日阴天有阵雨，局地有中到大雨。

洛阳市水利局提醒，广大群众不到河边、防洪渠系、水库和淤地坝下游等危险区域钓鱼、嬉戏，防止发生溺水事故。

【雨情】

据水文部门监测，29日8时至30日8时，全市普降小到中雨，局部地区大到暴雨，全市平均降雨量为32.7毫米，点最大降雨量为宜阳花山站110.5毫米。

【水情】

●主要河渠

目前全市伊河、洛河、涧河、北汝河等主要行洪河道总体水势平稳，洛河、涧河水位小幅上涨。中州渠、邙山渠、秦岭防洪渠等承担行洪排涝任务的渠系运行正常，

●大中型水库

全市17座大中型水库30日8时总蓄水量19.2466亿立方米，其中5座大型水库蓄水量18.253亿立方米。17座大中型水库均在汛限水位以下运行。

●小型水库

全市139座小型水库，有16座超汛限，涉及孟津区1座，五八水库；新安县1座，青要山水库；洛宁县3座，分别是马坊水库、沁口水库、王召寨水库；栾川县2 座，分别是平凉河水库、大坪水库；汝阳县2座，分别是石柱沟水库、火庙水库；嵩县7座，分别是陶村水库、龙佛水库、禹山水库、小豆沟水库、韭菜沟水库、贾沟水库、白云山水库。以上16座水库正在通过溢洪道、溢流坝、输水洞或输水管等设施泄水，其他123座均在汛限水位以下运行。

●淤地坝

全市177座淤地坝，有18座因降雨蓄水，涉及偃师区3 座，分别是温窑坝、肖窑坝、龙王庙坝；伊川县4座，分别是马河湾坝、前富山坝、瑶张坝、穆店坝；嵩县4座，分别是杨湾坝、鱼沟坝、西坡里坝、宋竹园坝；宜阳县7座，分别是恒庄坝、丰涧坝、南留南沟坝、南留后沟坝、马河坝、地当寺坝、枣庄坝。18座蓄水坝正在排水，其他159座空库运行。

下一步，根据天气形势和工程现状，洛阳市水利系统“领导+专家”防汛工作组将持续深入县区重点水库、淤地坝等工程一线，指导基层做好防汛应对工作；密切关注山洪灾害监测预警系统，坚决避免发生人员伤亡；加密巡坝频次、及时查险除险，利用降雨间隙黄金时段，及时调度超汛限水库、蓄水淤地坝进行排水，坚决落实工程运行“红线规定”。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 洛水利 文/图）