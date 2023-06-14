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中雨！大雨！洛阳最新天气预报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.29 19:03

　　今天，台风“杜苏芮”影响河南，洛阳迎来强降雨天气。

　　洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来一周受高空低槽和台风外围气流影响，洛阳市多分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。今天夜里：阴天有中雨，局地有大雨。

　　7月30日(周日)：中雨转小雨，局地有大雨，气温23～30℃。

　　7月31日(周一)：阴天有小到中阵雨，气温24～30℃。

　　8月1日(周二)：阴天有小到中阵雨，气温24～29℃。

　　8月2日(周三)：多云有分散性阵雨或雷阵雨，气温24～32℃。

　　8月3日(周四)：多云，气温25～33℃。

　　8月4日(周五)：多云到阴天有小到中雨，气温25～33℃。

　　8月5日(周六)：阴天有阵雨，气温26～33℃。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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