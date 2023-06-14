最新预警！洛阳这9个县区需注意

29日，洛阳市发布最新地质灾害气象风险预警，7月29日20时至7月30日20时，洛阳市9个县区为地质灾害黄色预警地区。

29日，洛阳市发布最新地质灾害气象风险预警，7月29日20时至7月30日20时，洛阳市9个县区为地质灾害黄色预警地区。 29日，洛阳市发布最新地质灾害气象风险预警，7月29日20时至7月30日20时，洛阳市9个县区为地质灾害黄色预警地区，分别为：汝阳县辖区及各乡镇、宜阳县辖区及各乡镇、偃师区大部、新安县辖区及各乡镇、孟津区大部、栾川县局部、伊川县大部、洛宁县局部、嵩县辖区及各乡镇。上述县区发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大，需注意防范。 镇(乡)地质灾害气象风险预警 黄色预警区域：汝阳县、宜阳县、偃师区、新安县、孟津区、栾川县、伊川县、洛宁县、嵩县(9个县区)。 1、汝阳县：辖区及各乡镇。 2、宜阳县：辖区及各乡镇。 3、偃师区：府店镇、槐新街道办事处、山化镇、缑氏镇、大口镇、高龙镇、首阳山街道办事处、顾县镇、商城街道办事处、邙岭镇。 4、新安县：辖区及各乡镇。 5、孟津区：小浪底镇、送庄镇、横水镇、会盟镇、城关镇、吉利街道、朝阳镇、康乐街道、平乐镇、白鹤镇、西霞院街道。 6、栾川县：狮子庙镇、赤土店镇、合峪镇、庙子镇、石庙乡、秋扒乡、潭头镇、耕莘街道、栾川乡。 7、伊川县：水寨镇、鸦岭镇、半坡镇、高山镇、河滨街道办事处、鸣皋镇、江左镇、酒后镇、平等乡、白沙镇、城关街道办事处、白元镇、葛寨镇、吕店镇。 8、洛宁县：河底镇、底张乡、陈吴乡、涧口乡、赵村镇、景阳镇。 9、嵩县：辖区及各乡镇。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 文/图)