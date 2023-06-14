涉及9个县区！洛阳发布最新地质灾害黄色预警

28日，记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，洛阳发布最新地质灾害气象风险预警，7月28日20时至7月29日20时，全市9个县区为地质灾害黄色预警地区。

28日，记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，洛阳发布最新地质灾害气象风险预警，7月28日20时至7月29日20时，全市9个县区为地质灾害黄色预警地区。 28日，记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，洛阳发布最新地质灾害气象风险预警，7月28日20时至7月29日20时，全市9个县区为地质灾害黄色预警地区，包含：汝阳县局部、孟津区局部、宜阳县局部、栾川县局部、伊川县局部、偃师区局部、洛宁县局部、嵩县大部、新安县局部。上述地区发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大，需注意防范。 ●镇(乡)地质灾害气象风险预警 黄色预警区域：汝阳县、孟津区、宜阳县、栾川县、伊川县、偃师区、洛宁县、嵩县、新安县(9个县区)。 1.汝阳县：靳村乡、三屯镇、上店镇、柏树乡、王坪乡、城关镇、十八盘乡、刘店镇、蔡店乡、付店镇。 2.孟津区：小浪底镇。 3.宜阳县：赵保乡、樊村镇、董王庄乡、锦屏镇、高村镇、张坞镇、花果山乡、莲庄镇、上观乡、白杨镇。 4.栾川县：狮子庙镇、赤土店镇、合峪镇、庙子镇、潭头镇、耕莘街道、栾川乡。 5.伊川县：半坡镇、葛寨镇、江左镇、酒后镇。 6.偃师区：府店镇、缑氏镇、大口镇。 7.洛宁县：河底镇、涧口乡。 8.嵩县辖区及各乡镇 9.新安县：铁门镇、石井镇、北冶镇。 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 文/图）