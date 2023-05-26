河洛地理：寻迹洛阳十三朝 商

洛阳是北宋西京，这里“河山控带，形胜甲于天下”，是古人理想的建都之所。在北宋之前，已有夏、商、西周、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、隋、唐(含武周)、后梁、后唐、后晋等13个王朝在此建都，洛阳的都城史长达1500年。

“若问古今兴废事，请君只看洛阳城。”900多年前，北宋史学家司马光这样为洛阳“代言”。

洛阳是北宋西京，这里“河山控带，形胜甲于天下”，是古人理想的建都之所。在北宋之前，已有夏、商、西周、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、隋、唐(含武周)、后梁、后唐、后晋等13个王朝在此建都，洛阳的都城史长达1500年。

“昔三代之居，皆在河洛之间。”2000多年前，西汉史学家司马迁在《史记·封禅书》中如是说。今天，在洛阳腹地的伊洛平原上，沿洛河一线分布着五大都城遗址，分别为夏都二里头、偃师商城、东周王城、汉魏洛阳城和隋唐洛阳城，称为五都荟洛。

商是中国历史上第二个王朝，也称殷商。《诗经·商颂》中有“天命玄鸟，降而生商，宅殷土芒芒”的记载，也就是说，商人的始祖契(音同谢)为帝喾之子，由其母简狄吞玄鸟之卵而生。大禹治水时，契因佐理有功被封在商邑(今商丘一带)，后来几经迁徙，商部族的势力越来越大。

偃师商城遗址

成汤是契的第十四代孙，夏朝末年，他在伊尹的辅佐下攻打夏桀，灭夏后在夏都二里头附近建立了商的第一座都城，就是偃师商城。西汉时，董仲舒在《春秋繁露》中称“汤受命而王，应天变夏作殷号……作宫邑于下洛之阳”；东汉时，班固也在《汉书》中记载，偃师为“尸乡，殷汤所都”。

成汤是商王朝的开国君主，又称商汤。他在位十三年后去世，在洛阳留下了桑林祷雨等典故。今偃师区山化镇蔺窑村北有汤王陵，相传为商汤墓所在地。

《左传》中称“鼎迁于商，载祀六百”，即商王朝存在了约600年。其间都城多次迁徙，偃师商城、郑州商城、安阳殷墟等都是商王朝留下的遗迹，也为人们讲述着商王朝的故事。

偃师伊洛河交汇处