河洛地理：寻迹洛阳十三朝 商

“若问古今兴废事，请君只看洛阳城。”900多年前，北宋史学家司马光这样为洛阳“代言”。
洛阳是北宋西京，这里“河山控带，形胜甲于天下”，是古人理想的建都之所。在北宋之前，已有夏、商、西周、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、隋、唐(含武周)、后梁、后唐、后晋等13个王朝在此建都，洛阳的都城史长达1500年。
“昔三代之居，皆在河洛之间。”2000多年前，西汉史学家司马迁在《史记·封禅书》中如是说。今天，在洛阳腹地的伊洛平原上，沿洛河一线分布着五大都城遗址，分别为夏都二里头、偃师商城、东周王城、汉魏洛阳城和隋唐洛阳城，称为五都荟洛。
商是中国历史上第二个王朝，也称殷商。《诗经·商颂》中有“天命玄鸟，降而生商，宅殷土芒芒”的记载，也就是说，商人的始祖契(音同谢)为帝喾之子，由其母简狄吞玄鸟之卵而生。大禹治水时，契因佐理有功被封在商邑(今商丘一带)，后来几经迁徙，商部族的势力越来越大。
成汤是契的第十四代孙，夏朝末年，他在伊尹的辅佐下攻打夏桀，灭夏后在夏都二里头附近建立了商的第一座都城，就是偃师商城。西汉时，董仲舒在《春秋繁露》中称“汤受命而王，应天变夏作殷号……作宫邑于下洛之阳”；东汉时，班固也在《汉书》中记载，偃师为“尸乡，殷汤所都”。
成汤是商王朝的开国君主，又称商汤。他在位十三年后去世，在洛阳留下了桑林祷雨等典故。今偃师区山化镇蔺窑村北有汤王陵，相传为商汤墓所在地。
《左传》中称“鼎迁于商，载祀六百”，即商王朝存在了约600年。其间都城多次迁徙，偃师商城、郑州商城、安阳殷墟等都是商王朝留下的遗迹，也为人们讲述着商王朝的故事。
偃师伊洛河交汇处
01
商汤灭夏
商王朝的历史，是从商汤灭夏开始的。
大约公元前1600年，河洛大地持续干旱，百姓怨声载道。夏王朝国势日衰，已经走向末路，亡国之君夏桀却仍聚敛无度，并以太阳自居，认为没人能够推翻自己的统治。
这时候的商汤看准时机，决定出兵攻打夏桀。他经过几番试探，知道夏桀已众叛亲离，遂联合一些诸侯，举行了隆重的誓师大会，随后率大军绕到夏都以西，打得夏桀措手不及。
夏桀仓促之下，在鸣条一带与商汤展开决战，最终落败，夏朝灭亡。商汤在夏都附近建起新的都城，史称西亳，就是偃师商城。
这是中国历史上第一次改朝换代。据《尚书》记载，商汤灭夏后，本想将国都定在夏都斟鄩(今二里头一带)，但“欲迁其社，不可”，才决定在不远处另建新都。唐代时，魏王李泰在大型地理著作《括地志》中说：“河南偃师为西亳，帝喾(音同库)及汤所都，盘庚亦从都之。”可见这座商代早期都城在历史上发挥过重大作用。
02
偃师商城
偃师商城位于夏都二里头东北约6公里处。这里北倚邙山，南临洛河，本为“帝喾之墟”，即帝喾建都的地方。
偃师商城遗址
帝喾是黄帝曾孙，号高辛氏，在五帝中居第三位。他是商、周两个王朝的先祖，商汤在此建都，也有“从先王居”的意思。
不过，很长时间以来，人们并不知道商汤建都的具体位置，直到1983年考古人员配合首阳山电厂选址时，在这里发掘出了商代早期都城遗址。它有三重城垣，由外到内分别为大城、小城和宫城，还有池苑及完备的水系等。
其中，小城内街道纵横，宫殿、府库等建筑林立，已具备早期都城的特点。因此，它被认为是商汤灭夏后所建的都城西亳，并被定为考古学上夏商年代分界的“界标”。也就是说，其始建年代被推定为约公元前1600年。
如今，偃师商城的考古工作已进行了40年。根据考古发掘，其年代下限被推定为公元前1400年前后。偃师商城的兴废经历了约200年时间，古人曾在这里怎样生活，也许终有一天会“真相大白”。