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伊滨区创建办宣传科工作人员牛亚飞：拍摄公益宣传片 传递文明新风尚
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.10 08:32
牛亚飞(左一)和团队成员

　　昨日，在伊滨区诸葛镇康庄社区，37岁的牛亚飞正和团队成员们拍摄主题为“垃圾分类不乱丢”的公益宣传片。

　　牛亚飞从2013年开始进行视频创作，曾担任洛阳市禁毒微电影《请相信我》和《收网》的导演，这两部微电影曾分别获得司法部微电影三等奖和洛阳市微视频一等奖。他还是洛阳戏剧家协会理事。

　　今年，牛亚飞调入伊滨区创建办宣传科工作。工作中，他发现，把一项项政策变成通俗易懂的视频来传播，更容易让群众接受。于是，他发挥自己的视频创作特长，和同事马秦明、谢文博等人组建起拍摄团队，专门拍摄文明公益宣传片。

　　前不久，牛亚飞和团队拍摄《文明养犬不扰民》文明公益短视频，如何让宠物配合拍摄成了难题。“经过多方协调，最终爪印宠物幼儿园给团队送来了一条聪明的边境牧羊犬，我们才顺利完成了拍摄。”牛亚飞说，这个不到5分钟的视频，在“文明洛阳”视频号上的点击量达7.9万。

牛亚飞拍摄的文明公益宣传片

　　目前，牛亚飞和团队已经拍摄了多个文明公益短视频，全网点击量超过百万。其中，《文明交通之安全出行把爱带回家》这一短视频，点击量达14.3万。

　　“在日常生活中，有一些不文明的习惯容易被忽视，如骑电动车不戴头盔、遛狗不牵狗绳等。拍摄一些具有教育意义的视频，有助于纠正不文明行为，传递正能量。”牛亚飞说，在拍摄文明公益短视频过程中，他们深入其中，也学到了不少知识。

　　“通过拍摄这些文明公益宣传片，我越来越感觉到文明就在我们每个人身边。”牛亚飞说，他和团队成员正在努力打造一支优秀的文明公益宣传队伍，拍摄更多与文明创建有关的视频，通过一个个群众喜闻乐见的文明公益宣传片，带动更多人参与到全国文明典范城市创建工作中去，让文明之花香飘洛城。（洛报融媒·洛阳网记者 李砺瑾 戚帅华 实习生 刘依柯 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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