洛阳：持续优化政务服务 助力法治政府建设

最近，到涧西区政务服务中心咨询或办理业务的群众，在咨询台或者业务窗口扫一下二维码，便会看到相关业务的一次性告知单，办理流程、所需材料、办理时限等内容一目了然。

市民在政务服务中心办理业务

最近，到涧西区政务服务中心咨询或办理业务的群众，在咨询台或者业务窗口扫一下二维码，便会看到相关业务的一次性告知单，办理流程、所需材料、办理时限等内容一目了然。

昨日，记者在该政务服务中心咨询台看到，一份市场监管部门的一次性告知单上，印有7个二维码，包含了企业设立开办、执照增补换发、企业变更等相关业务的办理流程，对办理过程的每一个环节都有详细解释说明。在社保医保窗口，一次性告知单包含了职工医疗、生育保险待遇、工伤、失业等业务办理所需材料等内容。

“这是我们推出的一次性告知单，目的是为了让办事群众一目了然，高效解决群众办事不知道带什么材料和证件的问题，让群众办事更明白、少跑腿。”该政务服务中心有关负责人介绍，该中心的一次性告知单涉及20多个部门共计1059个政务服务事项，除了大厅咨询台，各个业务窗口也在醒目位置放置有一次性告知单的二维码，社保、医保等老年群体办理业务较多的窗口，还放置有纸质的一次性告知单，最大限度方便市民办事。

“小小告知单，对我们办事群众来说非常实用。”当天，前来咨询公司注册事项的李先生扫二维码查看一次性告知单后说。

近年，我市各级各部门扎实开展“减证便民”行动，将政务服务与人民群众最关心的问题深度融合，持续优化政务服务，让群众少跑路、让数据多跑路，不断提升企业和群众办事的便利度和满意度，全力优化营商环境，助力法治政府建设。

例如，我市去年以便民、利民、惠民为出发点，全面开展证明事项告知承诺制工作，公布市、县两级证明事项告知承诺制清单，帮助办事群众、企业精简办事材料，提高办事效率。

据了解，我市市级证明事项告知承诺制清单共99项内容，各县、区证明事项告知承诺制清单均有数十项内容，涉及市场监管、教育、人社、公安、司法等多个部门。与企业、群众密切相关的户籍管理、市场主体准营、社会保险、社会救助、健康体检等多个证明事项可以实行告知承诺制。

我市还全面推进政务服务“一网通办”，持续推进减环节、减材料、减时限、减费用、优流程，不断提升政务服务“一网通办”能力，积极推进触手可及“掌上办”、优化流程“一件事一次办”、不用跑腿“跨城办”、政企合作“就近办”。

数据显示，我市市级“最多跑一次”“一次都不跑”事项占比分别达97%和92.3%，1200多个事项实现市民之家“自助办”，350个事项“一证通办”，220个事项跨省通办，69个事项跨市通办，真正实现一件事情、一窗办理、一次办好。此外，70个高频便民服务事项、3.98万个政务事项还通过“豫事办”和“洛快办”App实现“掌上办”，努力使群众“手机在手，全程无忧”。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 文/图）