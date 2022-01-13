青年驿站服务者：点燃内心青春火种 用行动与城市共荣

盛夏毕业季，神都“沸腾”时——一批又一批青年涌洛，选心仪工作、住青年驿站，怀揣对城市的热爱，展望美好的未来。

盛夏毕业季，神都“沸腾”时——一批又一批青年涌洛，选心仪工作、住青年驿站，怀揣对城市的热爱，展望美好的未来。

求职热潮背后，有这样一群人，他们是青年驿站服务者，也是城市精神践行者。近日，记者走访洛阳喜鹊愉家酒店(洛阳牡丹万达广场高新店)、城市便捷酒店(洛阳市府店)、洛阳枫叶酒店三家青年驿站入驻酒店，亲身感受服务细节，感受服务团队用行动与城市共荣的真挚情怀。

共情式沟通，解决青年常见的生活问题

为落实疫情防控要求，需要找核酸检测点？下车后不熟悉路况，不清楚如何快速到达驿站？对于外地来洛的青年来说，面对陌生的城市难免会有些迷茫。洛阳青年驿站服务者深度了解青年的出行与居住需求，通过与青年“共情式沟通”，总能第一时间帮助青年解决问题。

“驿站针对青年人才提供洛阳火车站、洛阳龙门站免费车接车送服务。”洛阳喜鹊愉家酒店(洛阳牡丹万达广场高新店)经理李文鹏介绍，“青年提前24小时预约服务后，工作人员会时刻与青年保持联系，熟知青年行程，以便顺利接送。”

资料图片

关于防疫相关问题，青年驿站服务者面对青年人才对属地街道核酸检测点位置、资料报备等方面的咨询更是知无不答。“驿站设24小时值班经理热线，无论是防疫问题还是起居、交通等问题，青年都可以随时拨打热线咨询。”城市便捷酒店(洛阳市府店)经理郑玉萍说。