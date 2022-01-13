当地时间6月25日下午(北京时间6月26日凌晨)，在加拿大万锦市举行的世界客属第31届恳亲大会主席团会议上，主席团通过决议，确定由中国洛阳市于2024年举办世界客属第33届恳亲大会。在前期大量工作的基础上，受市委书记江凌委托，洛阳市申办世界客属第33届恳亲大会工作领导小组组长、市长徐衣显以视频连线形式在洛阳分会场作申办陈述。

寻梦客家祖根地 共襄客属一家亲

洛阳赢得世界客属第33届恳亲大会举办权 徐衣显作申办陈述

当地时间6月25日下午(北京时间6月26日凌晨)，在加拿大万锦市举行的世界客属第31届恳亲大会主席团会议上，主席团通过决议，确定由中国洛阳市于2024年举办世界客属第33届恳亲大会。在前期大量工作的基础上，受市委书记江凌委托，洛阳市申办世界客属第33届恳亲大会工作领导小组组长、市长徐衣显以视频连线形式在洛阳分会场作申办陈述。

加拿大万锦市议员、世界客属第31届恳亲大会共同主席李国贤，加拿大客属联谊会会长、世界客属第31届恳亲大会共同主席朱展伦，全球客家·崇正会联合总会代总执行长曾观涛、秘书长王长江，香港梅州联会会长余鹏春，世界客属第30届恳亲大会主席、马来西亚客家公会联合会前会长拿督张润安，加拿大河南同乡联谊总会长王向东，英国崇正总会会长林少明，英国海外梅州联谊会首席副会长陈长有，英国崇正总会监事长林道明等，在大会现场向洛阳表示祝贺。河南省客家联合会会长赵国新以视频形式向大会主席团推介洛阳。

徐衣显对世界客属第31届恳亲大会的成功举办表示祝贺，并代表洛阳市向大会主席团和全球客家乡亲郑重申办世界客属第33届恳亲大会。他说，洛阳是客家先民铸就辉煌的千年古都，是客家乡亲魂牵梦萦的根亲祖地，是客家文化源远流长的精神家园，是客家精神薪火相传的原乡故土。客家人爱国爱乡，洛阳人思亲念亲。世界客属恳亲大会，一头维系着1亿多客家乡亲的浓浓乡情，一头寄托着700多万河洛儿女的殷殷期盼。

徐衣显说，客家，回家。五洲客家音，四海桑梓情。寻梦祖根地，共襄一家亲。巍巍洛阳、华夏圣城，千载浩荡、人杰地灵，若问古今兴废事，请君只看洛阳城。客家，回家。行走洛阳，读懂历史，追循生生不息的薪火印记，感受华夏文明的历史荣光。根在河洛、源浚流远，怀国爱乡、血脉相连，枝繁异域寻根脉，月盼归鸿洛水边。客家，回家。重回故土，寻根问祖，探寻历久弥新的精神家园，体会同根同源的血脉深情。山河壮丽、锦绣花城，古韵新风、交相辉映。唯有牡丹真国色，花开时节动京城。客家，回家。共赴牡丹之约，奔向诗和远方，品味乡情美景和谐相融，体验古今辉映千年花香。日新月异、海纳百川，九曲黄河、奔腾向前，放眼千川江海阔，东方风好正扬帆。客家，回家。感受古都蝶变，体验蓬勃脉动，共享大好机遇，共创美好未来。

徐衣显说，千百年客家文脉绵延不断，五十载世客盛会成就卓著。河南省高度重视、大力支持，洛阳市全力以赴、精心筹备，政府部门协同努力，社会组织配合给力，家乡父老翘首以盼。洛阳39届国家级牡丹文化节享誉全球，世界古都论坛、河洛文化旅游节影响深远，承办高规格、国际性节庆活动团队专业、经验丰富，700多万家乡人民热诚欢迎全球客家乡亲万里回家、圆梦河洛。

经过多地竞申，大会主席团一致表决通过了世界客属第33届恳亲大会举办地为中国洛阳的决议，万锦、洛阳两地会场响起热烈掌声。徐衣显表示，一个盛会、千年深情，一个机会、无限精彩。洛阳市将珍惜机会、不负众望，举全市之力做好世界客属第33届恳亲大会各项筹备工作，为客家乡贤提供最贴心、最细致的服务，为全世界客家人奉上浓情重彩，打造一届弘扬客家文化的盛会、一届亲人回乡圆梦的盛会、一届深化交流合作的盛会。

世界客属恳亲大会是国际上最具影响力的华人盛会之一，是海内外客属乡亲联络乡谊和进行跨国跨地区交往的重要载体，也是各国各地区客家人开展经济合作和文化交流的重要舞台。洛阳是全球客家人的根亲祖地，是中原先民从西晋都城洛阳大规模“衣冠南渡”首迁之地。

市政协主席杨炳旭、副主席曾丹梅在洛阳分会场参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺）