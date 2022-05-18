今天，隋唐大运河文化博物馆正式开馆，我市再添一处文旅“打卡地”。洛阳作为隋唐大运河的中心城市和枢纽城市，有着丰富的运河文化遗存。

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地址：老城区滨河北路与新伊大街交叉口东100米

面积：建筑面积3.3万平方米

开放时间：18日13时至17时；自19日起恢复常规开放，开放时间为9时至17时，每周一闭馆

参观预约：参观须扫码预约，无法预约的老人可出示身份证到票务中心登记后入馆

地铁出行：乘坐地铁1号线到夹马营站下车，往南行走1500米

公交出行：乘坐3路、D3路、57路、79路公交车可达

今天，隋唐大运河文化博物馆正式开馆，我市再添一处文旅“打卡地”。洛阳作为隋唐大运河的中心城市和枢纽城市，有着丰富的运河文化遗存。

在这座博物馆里，您不仅能近距离地观察“洛阳运河一号”古沉船，还能看到隋唐时期粮食仓窖遗址，更能走近精致复原的新潭码头……您不妨开启一场与众不同的“运河之旅”吧。