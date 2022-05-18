今天，隋唐大运河文化博物馆正式开馆，我市再添一处文旅“打卡地”。洛阳作为隋唐大运河的中心城市和枢纽城市，有着丰富的运河文化遗存。
小档案
地址：老城区滨河北路与新伊大街交叉口东100米
面积：建筑面积3.3万平方米
开放时间：18日13时至17时；自19日起恢复常规开放，开放时间为9时至17时，每周一闭馆
参观预约：参观须扫码预约，无法预约的老人可出示身份证到票务中心登记后入馆
地铁出行：乘坐地铁1号线到夹马营站下车，往南行走1500米
公交出行：乘坐3路、D3路、57路、79路公交车可达
今天，隋唐大运河文化博物馆正式开馆，我市再添一处文旅“打卡地”。洛阳作为隋唐大运河的中心城市和枢纽城市，有着丰富的运河文化遗存。
在这座博物馆里，您不仅能近距离地观察“洛阳运河一号”古沉船，还能看到隋唐时期粮食仓窖遗址，更能走近精致复原的新潭码头……您不妨开启一场与众不同的“运河之旅”吧。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605