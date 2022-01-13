逛景点、吃美食 住在洛阳老城青年驿站真得劲！

住在洛阳市老城区的青年驿站是种什么体验？14日，记者来到老城区，实地走访了解2个青年驿站的基础设施及周边环境。

洛阳市老城区青年驿站概况：

●七天优品酒店

地址：老城区状元红路与金谷北路交叉口西200米路北

床位：60张

●云天宾馆

地址：老城区中州东路310号

床位：60张

住在洛阳市老城区的青年驿站是种什么体验？14日，记者来到老城区，实地走访了解2个青年驿站的基础设施及周边环境。

七天优品青年驿站标准间

从国花路地铁站A口出站，向东步行约10分钟，就可以到达七天优品酒店青年驿站。此处青年驿站房间分布在3至5楼，有大床房和标准间两种房型，合计60张床位。推开房门，映入眼帘的是干净整洁的床铺和简约时尚的布置。循着阳光行至窗边，道路两旁盛开的樱花随风摇曳，花瓣洋洋洒洒落了满地。此处青年驿站临近洛阳火车站，有出行需求的青年可以乘坐地铁直达。

来洛阳吃喝玩乐要去哪儿？老城十字街一定榜上有名。每到夜晚，人们熙熙攘攘在此汇聚，寻求味蕾的狂欢。在这里，一条街就可以吃遍全国大江南北不同风味。

云天宾馆青年驿站大床房

与小吃街一条马路之隔，就是老城区的第二个青年驿站，该驿站共为来洛求职青年提供60张床位。在驿站楼下，还有大型便利店和各类美食店，门前就是公交站，东西两边靠近地铁站，出行十分便利。

老城区的建城史可追溯至公元前1042年的西周时期，它见证了将近3000年的历史变迁。住在该驿站，东西南北皆是洛阳市的知名打卡点，洛邑古城、隋唐洛阳城、明堂天堂、丽景门等，步行10分钟就可到达，方便您一站式观赏洛阳的古都文化之美，每走一步，跨越的都是洛阳千年的历史。这里还有不翻汤、浆面条、洛阳水席等当地名吃，路边飘香的是古老又地道的洛阳味道，品味一番，足以流连忘返。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图 通讯员 刘双燕）