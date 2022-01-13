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“最早的中国”在哪里？听听学术大咖怎么说
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.27 20:00

　　27日下午，《最早的中国(英文版)》新书见面会在洛阳市国宝铂瑞酒店多功能厅成功举办。该书作者、中国社会科学院考古研究所研究院许宏与该书译者、洛阳师范学院历史文化学院副教授桑栎受洛阳市席殊书屋的邀请，在两个小时的时间里，通过对话的形式，共同讲述了一个关于“中国”诞生的故事，为市民奉上了一场特别的文化盛宴。

该书作者许宏与译者桑栎

　　据了解，《最早的中国》2009年由科学出版社出版，该书以二里头遗址为切入点，系统阐述了东亚大陆最早的广域王权国家的形成过程，面世后获得了考古学界与公众的广泛关注。其英文版由科学出版社和德国斯普林格出版社联合出版，是目前国内第一部从考古学角度阐释华夏民族第一王朝诞生史的英译专著。

　　在现场，许宏详细介绍了书中的材料论据的来源及逻辑推导过程。他说，没有历史就没有根，没有根就没有未来，希望即便是没有考古学背景的读者也可以毫不费力地阅读此书，通过了解二里头遗址，了解中国历史文化的“根”和未来。

　　桑栎说，《最早的中国》一书是将专业著作通俗化表述，让“文言文”变成了“白话文”。翻译该书则是将“白话文”变为英文，希望《最早的中国(英文版)》的面世，可以在全世界英文读者传播中国厚重的历史文化，并对二里头遗址申遗起到积极的推动作用。

　　洛阳市席殊书屋负责人陈凯表示，希望此次活动可以架起书和读者之间的桥梁，拉近作者和读者之间的距离，接下来将邀请更多的优秀学者、有影响力的文化名人来到洛阳与读者见面，近距离分享他们的精彩文化故事。(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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