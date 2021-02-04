重磅利好！洛阳获批中国服务外包示范城市

17日，商务部网站发布《商务部等9部门关于确定中国服务外包示范城市的通知》。经国务院批准，洛阳与徐州、佛山、烟台、贵阳、宜昌6个城市被确定为中国服务外包示范城市，将享受现有示范城市的支持政策。

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17日，商务部网站发布《商务部等9部门关于确定中国服务外包示范城市的通知》。经国务院批准，洛阳与徐州、佛山、烟台、贵阳、宜昌6个城市被确定为中国服务外包示范城市，将享受现有示范城市的支持政策。

至此，洛阳成为我省第二个国家级服务外包示范城市。这是继自贸区、综保区、跨境电商综试区等国家重大战略布局洛阳后迎来的又一利好，将为洛阳建强副中心、形成增长极提供有力支撑。

据了解，中国服务外包示范城市由商务部、国家发改委、教育部、科技部等国家9部门联合评定，旨在加强对示范城市发展服务外包的指导和支持，加快服务外包技术创新、服务模式创新和体制机制创新，促进服务外包与实体经济深度融合，推动服务外包向高技术、高附加值、高品质和高效益转型升级，服务构建新发展格局。国务院自2009年至2016年，分三批次确定了北京、天津、上海、南京、杭州、合肥、济南、武汉等31个中国服务外包示范城市，其中多数为省会或直辖市。郑州市于2016年获批中国服务外包示范城市，是我省首个国家服务外包示范城市。

近年来，洛阳市依托产业基础雄厚、科技实力突出的显著优势，重点围绕技术创新、服务模式创新和体制机制创新等，大力支持服务外包发展，打造了18个服务外包和信息产业园区，服务外包企业达到888家，其中高新技术企业150家，从业人员达到15.44万人。培育形成了以软件开发为基础，以工业设计、工程设计、智能装备及机器人自动控制、新材料应用为引领，以智能设计、流程设计、解决方案、技术咨询为支撑的服务外包产业发展新格局。2020年，全市共签订服务外包合同2896份，协议金额9.49亿美元，同比增长27.8%；合同执行金额5.91亿美元，同比增长25.5%，其中，离岸服务外包合同执行额7273.7万美元。

2015年，洛阳市被河南省政府认定为省级服务外包示范城市。自2017年以来，在商务部组织的中国服务外包示范城市和申请城市综合评价中，洛阳市连续4年位居中西部和东北地区申请城市第2名，为顺利获批中国服务外包示范城市奠定了扎实基础。

洛阳市商务局相关负责人表示，下一步，全市将以获批中国服务外包示范城市为契机，以强有力的政策支持，加快龙头企业引入和培育，高标准打造产业集群；鼓励校企合作，深化产教融合，优化营商环境，高水平构建产业配套服务体系；依托制造业发展优势，加快发展工业设计、工程设计、维修检测、信息技术服务等重点领域，高质量推动服务外包转型升级，全面提升“洛阳服务”和“洛阳智造”品牌影响力和国际竞争力，建设具有洛阳特色的中国服务外包示范城市。（记者 李迎博 文/图 通讯员 李倩）