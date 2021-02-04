【母亲河畔的中国】走进二里头夏都遗址博物馆 看见最早的中国

10月14日，“母亲河畔的中国”网络主题采访团来到了位于河南省洛阳市的二里头遗址博物馆，领略这片被誉为“最早的中国”的土地上升腾起的璀璨文化。

中国历史上第一个世袭制王朝在二里头诞生。光明网记者 丛芳瑶 /摄

二里头夏都遗址博物馆内文物。光明网记者 丛芳瑶/摄

10月14日，“母亲河畔的中国”网络主题采访团来到了位于河南省洛阳市的二里头遗址博物馆，领略这片被誉为“最早的中国”的土地上升腾起的璀璨文化。

镶嵌绿松石兽面纹铜牌饰。光明网记者 丛芳瑶/摄

二里头遗址是全国夏商周断代工程和中华文明探源工程研究与展示基地，这里曾发现目前所知中国最早的宫城、最早的城市干道网、最早的宫殿建筑群、最早的青铜礼器群，以及最早的官营作坊区，是中华文明总进程的核心与引领者，开启了夏商周三代文明。

二里头遗址出土的绿松石龙形器。光明网记者 丛芳瑶/摄

这里出土的最早的青铜鼎——网格纹青铜鼎，象征了王权礼制的萌生；由数百片厚度不足1厘米的绿松石拼接镶嵌而成的兽面纹铜牌饰，讲述了远古时期制造技术的精湛；各类饮食器具，生动勾勒出一幅先民日常生活场景；各种贝类、动物骸骨的出土，讲述了千年前这片土地上繁衍不息的各类生灵。在讲解员的生动讲述中，三千年前先民们的王权规制、礼仪规范、日常生活、丧葬传统等历史被一一再现。

夏商更迭时期的不同陶器。光明网记者 丛芳瑶/摄

1959年，我国著名考古学家徐旭生在豫西进行“夏墟”调查时，发现二里头等重要遗址；1977年，著名考古学家夏鼐先生将这里命名为“二里头文化”。据介绍，二里头遗址的发掘工作至今已历经四代考古队，挖掘60余年来，所挖掘的面积仅为二里头遗址总面积的1.4%，这就意味着，还有更多未解之谜深埋地下等待人们的解答，而未来，这片先民生活的土地，还将带给人们更大的惊喜，让世界在这里认识最早的中国。(记者丛芳瑶)

二里头遗址出土的各类蚌制品。光明网记者 丛芳瑶/摄

二里头遗址出土的最小绿松石制品，反映了当时手工雕刻技艺的精湛。光明网记者 丛芳瑶/摄

二里头遗址博物馆内景。光明网记者 丛芳瑶/摄 ①