结婚礼堂秒变反诈舞台？新郎这波操作逗乐亲朋

“结婚不忘推广反诈，太敬业了。”这两天，民警卢邑鹏除了收到亲友祝福，还有大家的赞许。国庆假期，他完成了人生大事，作为新郎的他，将结婚礼堂变成工作舞台，进行反诈宣传，令新娘与在座宾客忍俊不禁。

“结婚不忘推广反诈，太敬业了。”这两天，民警卢邑鹏除了收到亲友祝福，还有大家的赞许。国庆假期，他完成了人生大事，作为新郎的他，将结婚礼堂变成工作舞台，进行反诈宣传，令新娘与在座宾客忍俊不禁。

卢邑鹏是西工公安分局民警，今年26岁，焦作人。5日，他与新娘庞梦莉结束6年的爱情长跑，在老家举办婚礼。当日11时30分，婚礼正式开始。致谢、迎新娘、互换戒指……流程按照流程进行。由于事先没有彩排，结婚仪式结束的比较早，司仪提议临时增加一个互动环节，即由新郎发起面对面建立微信群，然后在群里发红包，以烘托婚礼的喜庆氛围。

很快，卢邑鹏建的微信群吸引现场60多人加入。正在大家迫不及待地等待抢红包时，群里突然蹦出来一个“国家反诈中心”二维码，这是前来参加婚礼的同事临时起意发在群里的，卢邑鹏像是跟同事商量好似的，接过司仪的话筒介绍起来。

“大家看一下群里有个二维码，都扫码下载一下，安装之后不仅可以有效拦截陌生电话，还可以对手机里的APP进行检测，减少诈骗悲剧的发生……”卢邑鹏熟练地介绍起来。顿时，婚礼现场成了反诈舞台，他的认真模样令在场宾客发出阵阵笑声。

“效果还不错。”卢邑鹏笑着说，第二天他们通过后台发现，现场有43人安装了反诈APP。

新娘庞梦莉说，她的爱人是一个工作狂，经常加班，没想到婚礼现场也会成为爱人的工作现场，这样的经历令她终生难忘。(见习记者 吕百营 记者 魏巍/文 通讯员 张国锋/图)