主题书展、AR互动体验……洛阳市少年儿童图书馆阅读活动邀你来

即将到来的国庆假期，洛阳市少年儿童图书馆为小读者和家长们精心准备了一系列公益阅读推广活动，快来报名吧！

即将到来的国庆假期，洛阳市少年儿童图书馆为小读者和家长们精心准备了一系列公益阅读推广活动，快来报名吧！

活动分为线上和线下两个部分，具体安排如下：

线上活动

1.【线上展览】新中国的诞生——1949年那些值得铭记的故事

2.【线上有奖竞答】《老糖夫妇去旅行》

3.【线上有奖竞答】古诗词里迎国庆

读者可关注“洛阳市少年儿童图书馆”或“洛阳市少儿图书馆”微信公众号参与活动。

线下活动(会展中心总馆)

1.“行走洛阳 读懂历史”主题书展。

时间：10月1日至30日

2.第六届“童心向党·书香伴成长”少儿阅读年系列活动“红色故事我来写”书画展。

时间：10月1日至30日

3.第二课堂——绘课厅《旅伴》、《二十四节气之寒露》、《买卖国的乘法队长》、《我有友情要出租》、《花格子大象艾玛》

时间：10月1日、10月7日、10月16日、10月23日、10月30日的每日10时

4.萤火虫英文故事会《I am a robort》、《Dad's Boot》、《Fat and Thin》

时间：10月2日、10月16日、10月30日的每日15时

5.萤火虫放映室——优秀电影展播

时间：10月2日15时

6.萤火虫低幼宝宝故事会《胖石头》、《风中的树叶》、《气球小熊》

时间：10月3日、10月17日、10月31日的每日10时

7.数字体验——AR互动体验

时间：10月3日15时

8.【家长课堂】亲子活动《一张卡牌读懂孩子的心》

时间：10月5日15时

9.“讲好黄河故事 传承文化根脉”洛呼文化交流活动

时间：10月9日至17日

10.萤火虫手工坊《夏日荷趣》、《一起来舞龙》

时间：10月10日、10月24日的每日10时

11.“行走洛阳 走进夏博”专题宣讲活动《跟着小夏去考古》、《最早中国二里头遗址》、《二里头文化之宫城一日游》

时间：10月10日、10月17日、10月24日的每日15时

12.感触二十四节气特别活动之霜降

时间：10月24日15时