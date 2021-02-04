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全运会场地自行车赛场上有哪些“黑科技”？专家为您解密
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.22 08:48
选手进行“冰裤子”恢复

　　第十四届全运会场地自行车赛虽已精彩落幕，众多洛阳市民的热情和好奇却被点燃。除了炫酷的装备，这项运动有哪些“黑科技”？比赛间隙，记者采访了省、市相关专家，为您一一解密。

　　骑行装备符合气动学原理

　　本届全运会场地自行车赛上，洛阳选手鲍珊菊、郭裕芳头戴征战奥运会时的长尾凤鸣头盔登场，在所有选手中非常醒目。

　　“头盔、比赛服不仅轻便美观，其外形还能减小阻力，提高比赛成绩。”省自行车队教练高亚辉说，场地自行车赛的成绩有时以千分之一秒定胜负，如何在毫秒之间提升成绩，处处体现了气动学原理。

　　为了选择最合适的装备，出征奥运会之前，鲍珊菊和钟天使接受了清华大学摩擦学国家重点实验室的测试。科学家们结合仿真和风洞实验数据，为奥运选手建立了1∶1人体模型，详细测量了车架、车轮、车把、骑行服、头盔，寻找减小阻力的突破口，并最终选出最适合的车辆与装备。

　　以头盔为例，风洞实验显示，长尾头盔的阻力最小。于是，长尾凤鸣头盔成为中国奥运选手的最终选择。

　　此外，科学家们还为选手们确定了比赛关键阶段的最优骑行姿态，最大限度降低风阻。这些“黑科技”在奥运健儿夺冠过程中发挥了积极作用。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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