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武国定汪安南牛玉国分别带队来洛调研督导防汛救灾工作 徐衣显一同调研会商
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.21 22:49

　　19日至20日，副省长武国定，黄河水利委员会党组书记、主任汪安南分别带队来洛调研督导防汛救灾工作。市委副书记、代市长徐衣显一同调研、会商。

　　武国定来到位于偃师区的伊洛河夹河滩区域，实地了解河势水情、堤坝防护等情况，现场研究提高行洪能力的有效办法。武国定强调，未来几天仍有降水过程，要始终坚持以人民为中心的发展思想，以高度负责的态度、严谨细致的作风、务实管用的举措，切实做好防汛救灾各项工作，加强对伊洛河河势水情的研判，强化统筹协调，制订实操方案，解决好伊洛河主河道黑石关“卡脖子”问题。要扛牢防汛救灾主体责任、属地责任，对窑洞和临山、临水、临崖等住房进行全面排查，及时组织群众避险转移，严防塌方、滑坡、房屋倒塌、道路塌陷等次生灾害和安全事故发生，坚决守住不发生人员伤亡的底线。要扎实做好住房灾后重建工作，根据农村、镇区等不同地区、不同情况，统筹考虑，因地施策，制订好灾后重建规划，走好群众路线，充分征求群众意见，真正把实事办实、好事办好。

　　汪安南一行先后到龙门水文站、伊洛河夹河滩等地，实地察看水文测报、泄洪防汛等工作。汪安南强调，当前黄河中下游防汛形势严峻，要坚持人民至上、生命至上，全面落实防汛责任，密切关注雨情水情变化，强化预报预警，为防汛指挥调度提供科学高效的决策支撑，及时向沿河受威胁地区发布预警信息，确保防汛安全。要加强堤防巡查防守，加密薄弱地段、重要部位巡查，做到各类险情及早发现、及早抢护。要预置抢险力量，及时撤离涉水生产、休闲旅游等人员，引导群众远离河道、低洼地等受洪水威胁区域，确保安全平稳度汛。

　　黄河水利委员会副主任牛玉国带指导组来洛研判会商泄洪具体工作，并到龙门水文站、伊洛河夹河滩等地督导泄洪防汛工作。他强调，要进一步提高站位，强化协调保障，用心用情确保行洪沿线群众生命财产安全。要加强雨情、水情监测，强化工作研判调度，细化应急处置预案，做好应急物资储备和抢险队伍准备，有针对性开展重点部位和薄弱环节隐患排查，常态化做好下游河道巡查、排查工作，切实堵死风险漏洞，确保河道畅通、平稳安全度汛。

　　王军参加活动。(记者 孙小蕊 智慧)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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