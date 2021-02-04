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徐衣显：优化信用环境为建设中原城市群副中心城市添彩助力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.15 10:20

　　新华信用郑州9月13日电 《河南省社会信用条例》实施以来，洛阳市严格按照条例，围绕制度建设、平台提升、数据归集、信用监管、联合奖惩、权益保护、服务民生、应用创新和信用宣传等重点工作，推动社会信用环境向善向好，为中原城市群副中心城市和洛阳都市圈建设奠定了良好的基础。近日，洛阳市代市长徐衣显向记者介绍了洛阳市社会信用体系建设情况。

　　问：《河南省社会信用条例》实施一年来，洛阳市在落实条例方面采取了哪些举措，成效如何？

　　答：洛阳市以《河南省社会信用条例》为工作遵循，完善制度保障，推动全市社会信用体系建设各项工作依法依规依制开展。

　　为筑牢有质量、有数量的信用基础，洛阳市对信用信息共享平台开展提升改造，重点提升数据标准化(智能化)归集、公共信用评价、信用联合奖惩、全流程信用监管、信用监测预警等功能。在数据归集方面，根据《洛阳市公共信用信息目录(2021版)》，通过加强与政务服务、税务、公共资源交易等系统的智能化对接，建成覆盖各类市场主体超3亿条记录的信用数据库。开展“双公示”“一提升、三清零”攻坚，归集“双公示”信息93.8万条。

　　在2021年全省信用平台网站和“信易贷”平台建设观摩视频会上，洛阳市位列第2名，并获省“示范性平台网站”荣誉称号。

　　为加大信用监管力度，洛阳市探索“全流程、宽领域、有力度、有温度”的特色信用监管模式，助力“放管服”改革，助推政务审批效率提升50%以上。

　　在“事前”环节，梳理信用承诺制、证明事项告知承诺制政务服务事项清单195项，归集6种信用承诺书17.8万份，加强信用承诺履行情况监管，构建信用承诺管理闭环。“事中”环节分级分类监管覆盖税务、住建等16个领域，信用评定结果用于助推“双随机、一公开”精准抽检，问题发现率提高了10个百分点。“事后”环节梳理涉信用联合奖惩政务服务事项清单2140项，市公共资源交易平台、市(县)政务服务平台全面接入联合奖惩系统，信用信息累计查询24万余次。

　　同时，洛阳市将信用查询功能嵌入“洛快办”“掌上洛阳”App等便民服务应用和“市民之家”自助查询机,优化信用查询服务。为各类资金申报、评优评先工作把好“信用关”。完善信用修复机制，加强权益保护，累计办理企业信用修复业务3200余件。

　　围绕打造有重心、有创新的信用服务民生模式，洛阳市已实施“信易贷”“信易阅”“信易签”“信易批”等多个“信易+”应用场景，2021年以来惠及过万守信主体。“信用+民生”应用正在医疗健康、家政服务、食品餐饮等8个重点领域稳步推进；“信用+乡村治理”以栾川县为试点，依托农村信用信息管理系统，对全县7万农户评定信用等级，创建信用村镇，开展守信激励；“信用+养老”对社区养老服务品牌“乐养居”进行信用等级评定；“信用+物流”正在搭建物流信用服务综合平台……“诚实守信”已成为洛阳市城市管理风向标。

　　此外，洛阳市自2007年起将每年11月22日定为城市信用日，深入开展诚信主题宣传活动，并充分挖掘弘扬河洛文化中的诚信元素，让“诚实守信”文化在河洛大地扎根蔓延、深入人心。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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