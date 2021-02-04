建设银行洛阳分行全力反诈 严把“开卡”关

日前，建设银行洛阳分行丽新路支行营业大厅一下子走进来4位男士，其中张某等3人要求新办银行卡，机警的工作人员仔细打量这四个人的装束打扮和此时行为，感觉有点异常。

“你已经办了一张银行卡，为什么还要再办一张。”

“一张用于存钱，一张用于消费。”

日前，建设银行洛阳分行丽新路支行营业大厅一下子走进来4位男士，其中张某等3人要求新办银行卡，机警的工作人员仔细打量这四个人的装束打扮和此时行为，感觉有点异常。

大堂经理给其中一位王某办理业务，当需验证手机号码是否本人使用时，发现王某手机上短信提示其刚刚在其他银行也验证过手机号码，工作人员便仔细询问情况，王某称刚在他行办了一张银行卡。再问他们刚办完一张银行卡，为什么还要再办卡时，同行一个领头模样的人称，银行卡要分开使用，一张用于存钱、一张用于消费。于是，大堂经理就进一步进行开户前的尽职调查时，王某支支吾吾说不出办卡的用途，见此，同行的张某等都立即离开。

近年来，一些犯罪分子将眼睛盯上银行卡，利用一些人爱占小便宜的心理，造成一些人肆意将自己开办的银行卡、电话卡出售、出租、出借、转让给他人，被用于实施电信诈骗犯罪，一不小心沦落为电信诈骗犯罪份子的帮凶。不仅自己的行为要受到法律制裁，同时也给银行的声誉造成不良的影响。

随着国家重拳打击涉赌涉诈犯罪行为的深入开展，建设银行洛阳分行积极贯彻落实洛阳市反诈骗中心和上级行有关精神，严格银行卡业务操作流程，在全行开展反诈主题活动，进一步强调反诈活动的重要性和意义，增强全员反诈意识，通过群防群治着力构建全员反诈防骗新格局，最大限度预防和减少案件发生，确保群众财产安全。

与此同时，建行通过多种方式进行反诈宣传，进行金融知识普及教育，增强市民客户对反诈有关知识的认知，提醒个别消费者增强风险防范意识，要清醒认识到银行卡出租、出借他人给其以及社会经济活动带来的巨大影响，教育市民客户不能仅顾眼前蝇头小利，给犯罪分子提供了作案工具，给更多的消费者带来风险隐患。通过理财沙龙、营业机构微课堂、目标微信推送等，不断增强市民客户法律意识，杜绝出租、出借银行卡行为，营造安全放心的消费环境，确保反诈活动取得良好的成果和客户市民财产安全。

建设银行洛阳分行提醒您：

一、银行卡领卡协议明确：客户不得将借记卡出租、出借、出售、转让或购买他人账户，以上行为产生的相关法律责任和后果由客户承担。

二、根据监管机构对支付结算业务管理的相关规定，对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的单位和个人，组织出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，银行有权在一定时期内限制其银行账户功能，并不为其新开立账户。

三、出租出借自己的银行卡，帮助犯罪分子实施诈骗的。除依法承担刑事责任外，也将受到手机、宽带、固定电话停止办理新入网业务6个月至2年；银行帐户5年内暂停非柜面业务、支付账户所有业务、并不得新开账户的惩戒。

四、保管好个人的身份证件，不出租、出借居民身份证、证件遗失要立即办理挂失补办，以防不法分子冒名开立账户。

五、建议您对长期不用的银行卡及时进行销户处理，防范不法分子利用您的银行卡帐户转移违法犯罪资金。(建洛宣)④