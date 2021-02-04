徐衣显主持召开市政府党组（扩大）会议

8日上午，市委副书记、代市长、市政府党组书记徐衣显主持召开市政府党组(扩大)会议，传达学习省委书记楼阳生在省委工作会议上的讲话精神，研究政府系统贯彻落实意见。

徐衣显主持召开市政府党组(扩大)会议强调

深入学习贯彻省委工作会议精神

交出高质量建设现代化出彩答卷

8日上午，市委副书记、代市长、市政府党组书记徐衣显主持召开市政府党组(扩大)会议，传达学习省委书记楼阳生在省委工作会议上的讲话精神，研究政府系统贯彻落实意见。

会上，市政府班子成员结合分管工作进行交流发言。大家一致认为，楼阳生书记的讲话通篇贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记“七一”重要讲话和视察河南重要讲话精神，深刻阐明建设现代化河南是省委必须答好的政治答卷、必须担当的历史责任，为推动河南发展提供了根本遵循、行动指南。

会议强调，要把学习宣传贯彻楼阳生书记讲话精神作为重要任务来抓，切实把思想和行动统一到省委决策部署上来，锚定“两个确保”，实施“十大战略”，转变思想观念，深化改革开放，以金标准、严要求、高质量完成好各项目标任务，推动党中央国务院、省委省政府决策部署在洛阳条条落实、件件落地、事事见效。一要深学细研悟精髓、明方向。在学习中提升站位、把握精髓、明晰方向，真正学出绝对忠诚、学出使命担当、学出为民情怀、学出信心决心，坚决扛起历史使命，认真答好时代答卷。二要战略谋划把大势、抢机遇。始终胸怀“两个大局”“国之大者”，深刻把握发展大势，系统谋划现代化建设的变革性、牵引性、标志性举措，统筹好当前与长远、发展和安全，努力在构建新发展格局中抢抓机遇、赢得先机。三要对标对表提标杆、勇争先。对标对表省委工作会议明确的目标任务，拉高标杆、瞄准先进，大胆创新、奋力拼抢，努力打造更多的“洛阳模式”“洛阳经验”。四要聚焦重点明路径、抓落实。全面落实省委“十大战略”，结合即将召开的市党代会，深入研究现代化建设重大课题，尽快深化细化形成具体举措，推动各项工作落实落地落细。五要躬身实干强能力、敢担当。各级领导干部要争做焦裕禄、马海明式好干部，躬身入局、苦干实干，抓总抓重抓要，善学善作善成，既敬业又专业，不断提升领导和推动现代化发展的能力和水平。

会议还传达了省纪委监委典型案例通报。(洛报融媒记者 孙自豪 智慧)