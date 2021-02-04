为产业发展再添动力！洛阳机器人及智能装备产业联盟正式成立

7日，洛阳机器人及智能装备产业联盟成立，标志着产业链链长和产业联盟会长“双长制”在全市实现进一步落地，加速推动洛阳相关产业高质量发展。

7日，洛阳机器人及智能装备产业联盟成立，标志着产业链链长和产业联盟会长“双长制”在全市实现进一步落地，加速推动洛阳相关产业高质量发展。

中信重工、美瑞克机器人、河南科技大学、清洛基地、中信银行洛阳分行等40多家洛阳机器人及智能装备产业代表出席联盟成立会议。其中，中信重工当选联盟理事长单位，河南国科火炬孵化器有限公司当选秘书长单位。

此次洛阳机器人及智能装备产业联盟成立，既是继农机装备、节能环保产业后，“双长制”在洛阳又一次落地，又标志着洛阳机器人及智能装备产业进入提速发展新阶段。后续各联盟成员单位将通过纵向沟通和横向联系，整合成员单位研发、设计、制造、销售等优势资源，积极开展产业链、上下游产品对接与合作，共同提升产业化、规模化发展水平，加速增强洛阳机器人及智能装备产业整体竞争力。

下一步，洛阳将持续深入开展“万人助万企”活动，深化产业链链长和产业联盟会长“双长制”作用，依托“三大改造”等具体行动，加速推动智能装备推广应用，对纳入年度“三大改造”重点企业库名单且采购使用工业机器人、高档数控机床等智能装备的企业，市财政将按照设备采购金额的30%(最高不超过500万元)予以补助。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 刘湘龙 王国兴 文/图）