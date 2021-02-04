8月31日，洛报融媒记者从洛阳轴承研究所有限公司获悉，该企业为华龙一号漳州核电1号机组吊装设备提供了关键核心部件，用“洛阳创新”添彩国内首次核电环吊桥架整体吊装。

轴研所回转支承生产现场

8月31日，洛报融媒记者从洛阳轴承研究所有限公司获悉，该企业为华龙一号漳州核电1号机组吊装设备提供了关键核心部件，用“洛阳创新”添彩国内首次核电环吊桥架整体吊装。

华龙一号是我国自主研发、具有完全自主知识产权的第三代核电技术，是我国核电走向世界的“国家名片”。作为华龙一号批量化建设工程，漳州核电1号机组于8月24日完成环吊桥架整体吊装就位,实现了国内核电环吊桥架整体吊装“零的突破”。

因为是国内首次核电环吊桥架整体吊装，为顺利完成任务，项目施工方在此次吊装中应用了当今世界起重性能最强、技术水平最先进的超大吨位移动式起重机之一——中联重科3200吨履带式起重机。

“我们为该款设备提供了关键核心部件回转支承，成功助力国内首次核电环吊桥架整体吊装。”轴研所相关负责人表示。

回转支承作为履带式起重机连接车架与转台的核心部件，安装在底盘与上车的连接处,用于传递和承受上车所受轴向载荷、径向载荷和倾覆力矩，相当于人体腰部关节，起着“承上启下”的关键作用。由于在工作时需要承受多种力，且工况较为恶劣，这就对回转支承在超重载、精密、安全等方面提出了较高要求。轴研所设计团队在接到任务后，改进并完善了三排滚子组合转盘轴承设计方法，并攻克一系列技术壁垒，最终实现产品成功交付并使用。

近年，轴研所围绕创新积极发力，在重型轴承方面，该企业相继为我国出口欧洲最大直径盾构机“胜利号”、我国最大直径泥水平衡盾构机“运河号”、世界首台超大断面硬岩复合地层矩形顶管机“天妃1号”等配备关键部件，接连为国家制造业高质量发展作出贡献。(洛报融媒记者 陈曦 通讯员 胡波 刘攀 文/图)