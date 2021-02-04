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涧西区将新建王湾体育公园 改造老旧小区片区46个
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.19 18:35

　　洛报融媒记者从近日召开的涧西区第十次党代会上获悉：未来几年，该区将更好回应群众期盼，计划新建王湾体育公园，改造老旧小区片区46个，涉及228个小区。

　　会议透露，未来五年，涧西区将在转型发展、创新驱动、节能降耗、提升环境的基础上，实现地区生产总值年均增长10%以上，公共财政预算收入年均增长10%以上。到2025年，涧西区地区生产总值占全市GDP比重提高到10%以上，达到800亿元，力争突破1000亿元大关。

　　为提升居民居住环境，涧西区计划改造老旧小区片区46个，涉及228个小区、51397户群众。该区相关负责人表示，改造覆盖面广、任务量大、群众关注度高，在具体工作中将因地制宜、分类施策、分步有序推进，力争到2023年，全面完成改造任务。

　　涧西因工业而生，因工业而兴，在城市有机更新时，涧西区将把改造提升和工业文化遗产街区保护相结合，在完善城市功能的同时，更好彰显涧西工业文化特色，让工业文化遗产真正活起来。

　　在河渠治理治理方面，涧西区将扎实开展治水兴水行动，加快涧河、秦岭防洪渠综合治理，实施王湾体育公园建设，加快涧河沿线棚户区改造进度，实施河渠沿岸道路绿化，持续推进小游园、健身步道、居住区绿化，打造涧河、秦岭防洪渠生态长廊、休闲长廊、产业长廊、经济长廊。

　　在全民健身方面，涧西区将以市场化思维，充分发挥邓亚萍体育产业投资基金的撬动作用，加快推进全民健身中心项目进展。

　　在教育方面，涧西区将进一步巩固教育强区地位，发挥区内名校辐射示范带动效应，推进义务教育均衡化发展，持续提升“乐成长”课后服务品牌影响力，更好满足学生、家长需求。(洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 高德权)
[ 责任编辑：席倩倩]
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