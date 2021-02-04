弘扬工匠精神，为“洛阳制造”注入新动能（从党的精神谱系中汲取力量）

近日，2020年度洛阳市“河洛工匠”“河洛大工匠”评选活动在如火如荼地进行着。根据我市发布的《河洛英才计划(2020—2025年)》，今年我市将评选“河洛工匠”60名左右、“河洛大工匠”5名至10名。

精神要义

习近平总书记曾多次强调，要大力弘扬工匠精神，培养更多高技能人才和大国工匠。工匠精神的内涵为：执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越。

近日，2020年度洛阳市“河洛工匠”“河洛大工匠”评选活动在如火如荼地进行着。根据我市发布的《河洛英才计划(2020—2025年)》，今年我市将评选“河洛工匠”60名左右、“河洛大工匠”5名至10名。

洛阳，曾以工业闻名。新中国第一台履带拖拉机、第一台压路机等相继在这里产生。如今，作为全国首个先进装备制造业标准化试点市，我市大力实施“河洛工匠计划”，加快高技能人才队伍建设，大力弘扬工匠精神，形成了政府推动、企业主导、社会支持、人人参与的河洛工匠队伍建设新格局，涌现出一批“河洛大工匠”和“河洛工匠”，为“洛阳制造”注入新动能。

“河洛工匠”，是指在本区域、本行业、本系统中具有高超的技术技能、丰富的实践经验、良好的职业道德素养、突出的核心带动作用的职工技能人才。我市对新命名的“河洛大工匠”将一次性奖励3万元，对“河洛工匠”将一次性奖励1万元，弘扬精益求精的工匠精神，激发企业的创新活力和广大职工的创造潜能。自2017年以来，市总工会已连续评选了4期“河洛大工匠”“河洛工匠”，先后选树了29名“河洛大工匠”、205名“河洛工匠”。

他们中间，有扎根炼钢一线30多年，勤学善思、锐意创新的中信重工机械股份有限公司铸锻公司冶炼车间电炉班班长杨金安。他凭借高超的冶炼技艺，带领团队先后攻克了核电用钢、航天用钢、航母用钢等一个又一个难题，一举扭转了我国特种钢只能从国外进口的局面。2019年，杨金安获评“大国工匠年度人物”，为我省唯一入选者。

他们中间，有被誉为“金牌教练”的航空工业导弹院鲁宏勋班班长鲁宏勋。凭借扎实严谨的工作作风、虚心好学的钻研精神、勇于创新的坚定意志，鲁宏勋从一名普通的钳工成长为一名能够解决数控加工各种关键技术难题的高级技师。他带领队员蝉联第43届、44届、45届世界技能大赛数控铣项目金牌，打造高技术工人的“梦之队”。

他们中间，还有创造“永不凋谢的牡丹花”的“唐白瓷烧制技艺”非物质文化遗产传承人李学武。他潜心研究、大胆创新，成功创造出以洛阳出土且有牡丹纹饰的陶瓷器为载体、以牡丹名贵品种为依托、采用陶瓷艺术纯手工制作的新型牡丹文化艺术品——洛阳牡丹瓷，实现了从退役老兵到“中原大工匠”的神奇跨越。

近年，以“工匠”选树为引领，我市还积极创建“河洛工匠”工作室、技能大师工作室等。

市总工会相关负责人介绍，下一步，我市将推进劳模和工匠人才创新工作室联盟建设，使各级各类创新工作室由“点”成“面”、聚“线”成“网”，打造知识性、技能型、创新型劳动者大军，为“建强副中心、形成增长极”提供技能和人才支撑。（记者 李冰 通讯员 马继坤）