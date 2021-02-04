民警直播“带货” 反诈知识“热销”

明星直播“带货”常见，您见过民警直播“带货”吗？
明星直播“带货”常见，您见过民警直播“带货”吗？
明星直播“带货”常见，您见过民警直播“带货”吗？
近日，洛阳市公安局涧西分局珠江路派出所的民警就进行了一场直播“带货”。民警带的“货”是反诈知识，一晚上便有500余人“下单”。
近期，受疫情影响，不少市民宅在家中，随着他们上网刷手机时间的增多，犯罪分子也趁机通过“兼职刷单”“网上交友”“投资理财”等手段诈骗钱财。
前几天，珠江路派出所所长王辉见当老师的妻子在家给学生上网课，顿时有了灵感，何不以宅在家中的学生、家长为受众，利用互联网直播网课的形式，开展反电诈集中宣传呢？
随后，王辉立即组织年轻的副所长孙东升，借鉴学生直播上网课的方法，积极联系辖区学校，使用“钉钉”APP的直播网课功能，进行反诈宣传。
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