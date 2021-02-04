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西工区市场监管局对药店、餐饮业、冷链食品等严格监管
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.12 15:51

　　西工区市场监管局认真落实疫情防控有关要求，认真做好辖区内食品生产企业、药店、餐饮业防控工作及冷链食品监管，确保人民群众生命财产安全。

　　继西工区发出禁止堂食、下架发烧药品的通告以来，西工区市场监管局印发温馨提示、经营承诺书6000份，餐饮承诺书6000份，下发至全区药店、餐饮单位、商超等经营单位进行张贴，并要求商家严格落实戴口罩、量体温、查验健康码“三个一”防控措施。同时督促辖区餐饮单位张贴禁止堂食公告，并要求商户按照防疫要求做到规范经营、立即停止堂食，并在店门口醒目位置张贴禁止堂食相关声明，针对整改落实不到位的个别商户坚决予以关停，以过硬的举措织密织牢疫情防控网，守护人民群众生命健康安全。

　　截至目前，已对落实疫情防控措施不力2家药店、1家酒店、11家饭店予以停业整顿的处罚！

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　　西工区将不定期对全区各类经营单位常态防控措施落实情况进行监督检查，依法依规对违规单位进行查处，并严肃追究相关人员责任。④
[ 责任编辑：马佳佳]
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