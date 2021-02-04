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宜阳县积极绘制10个主导产业图谱 着力打造闭环产业链
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.13 10:03

　　昨日，位于宜阳县的九创科技航空航天科创加速园(如图)内一派繁忙景象，一批航空航天领域的配套类企业实现了“一站式”进驻。该科创园为进驻企业提供保姆式服务，正在成为宜阳服务主导产业发展的一个重要场域载体“强磁场”。

　　去年以来，市委市政府围绕构建现代产业体系、融入新发展格局、落实新发展定位，新谋划实施一批重大产业园区。按照整体布局，洛阳航空航天智创产业园落地宜阳，着力形成高端航空航天产品配套产业集群。

　　“十四五”开局之年，宜阳县顺势而为，把航空航天及其配套产业明确为该县重点推进的主导产业之一，深入贯彻市委市政府“一手抓项目建设‘牛鼻子’，一手抓场域载体‘强磁场’”的指示要求，着力打造航空航天闭环产业链，不断做大做强县域经济实力。

　　围绕航空航天等主导产业集群，该县着力在延链补链上下功夫，绘制了航空航天、农机等10个产业图谱，积极“走出去”，以情招商、以商招商，精准引进图谱内企业94家；主动“请进来”，邀请150余家航空航天配套企业到宜阳实地考察，成功引进23家企业进驻，并达成了一批进驻意向。

　　在项目支撑上，宜阳县通过大力实施“项目建设提升年”行动，树牢“签约项目抓落地、拟建项目抓开工、在建项目抓进度、竣工项目抓运营”的理念，从审批立项、要素保障、施工组织、投产达效、长效运转等环节，深度介入、全线抓实。

　　在服务企业上，该县今年持续强化“五个一”服务制度，即“一个县级领导分包、一个责任单位牵头、一个首席服务员服务、一个专班协调、一个方案推进”，全面保障项目建设，有力保障了总投资663亿元的56个省市县重点项目按节点向前推进。截至目前，56个重点项目中已有52个实现开工，一季度完成投资75.8亿元，占年度计划投资的36.4%。

　　宜阳县相关负责人介绍，结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，该县今年还不断深化“放管服”改革，搭建对接平台，推动解决企业关注的融资、土地、能源等问题，着力以一流的营商环境亲商安商。今年一季度，该县开展银企对接活动7次，为45家小微企业发放贷款4.2亿元，降低企业融资成本1350万元。

　　数据显示，今年一季度，宜阳县GDP完成79亿元，增速24.7%，居全市组团县区第一位。（记者 李东慧 通讯员 田义伟 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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