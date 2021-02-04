全国首届语言数据科学与应用论坛在洛举行

日前，全国首届语言数据科学与应用论坛在洛阳师范学院举行。

日前，全国首届语言数据科学与应用论坛在洛阳师范学院举行。 日前，全国首届语言数据科学与应用论坛在洛阳师范学院举行。 语言数据科学与应用是近年来的一项新兴学科，主要通过数字化信息手段，对纳入语料库的外国文献资料进行分析研究，进而得出相关数据。 本届论坛由中国外语学科联盟语言学跨学科研究委员会、上海外国语大学语料库研究院主办，河南省“一带一路”语言服务研究中心、洛阳市翻译工作者协会、洛阳师范学院外国语学院等单位承办。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 金宜洛 谢朝龙 文/图）