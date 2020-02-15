军安小区公共区域成“菜园”丨百姓呼声每日简报

1月14日0时--1月14日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计242条，已回复的帖子67条，未回复帖子175条。其中，市发改委、市公安局、市教育局、洛龙区和涧西区等单位回复积极。

1月14日0时--1月14日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计242条，已回复的帖子67条，未回复帖子175条。其中，市发改委、市公安局、市教育局、洛龙区和涧西区等单位回复积极。

【热帖】

· 玄武门大街拆迁工地夜晚噪音大扰民

· 政和东郡物业不作为，业主家中被盗

· 新能源汽车停车费有哪些优惠？

· 军安小区公共区域成“菜园”

· 寒假各类校外培训机构会停课吗？

· 洛阳动车组存车场施工进度如何？

· 景华路人行道设置不合理导致堵车

· 雏鹰幼儿园用老旧面包车充当校车

· 郑州南路和孙石路住户何时拆迁？

· 当前形势下封闭小区部分出入口是否合理？

· 西工区七十二变儿童摄影是否跑路？

【已回复】

1.投诉：玄武门大街拆迁工地夜晚噪音大扰民。

瀍河区回复：您好！该处问题我办北关社区已及时通知施工方禁止扰民施工。

２.投诉：政和东郡物业不作为，业主家中被盗。

洛龙区回复：《物业管理条例》第36条规定，物业服务企业应当按照物业服务合同的约定，提供相应的服务。物业服务企业未能履行物业服务合同的约定，导致业主人身、财产安全受到损害的，应当依法承担相应的法律责任。物业服务企业应当协助做好物业管理区域内的安全防范工作。我单位已责成该物业企业积极配合公安部门进行案件侦破工作。

3.咨询：新能源汽车停车费有哪些优惠？

市发改委回复： 根据省政府办公厅《关于印发河南省加快新能源汽车推广应用若干政策的通知》（豫政办〔2019〕36号）要求，我省新能源汽车停车费在所在区域收费标准基础上减半，每日20时至次日8时在市政道路的路内停车位停放免收停车费。新能源共享汽车在共享停车位停放免收停车费。若停车管理人员拒不执行新能源汽车停车优惠政策，可拨打12315向市场管理部门投诉。

4.投诉：军安小区公共区域成“菜园”。 涧西区回复：您好！接到您反映的问题后我办已给小区物业公司下达限期整改通知，要求在限期内对小区种菜此事进行清理，如到期不予整改我办会上报区物业。此小区有人实名举报，小区选举业委会，我办正在调查中。 5.咨询：寒假各类校外培训机构会停课吗？ 市教育局回复：目前我市已经下发通知，要求各学校和机构加强管理，做好疫情防控工作。您的建议我们会认真研究，我市将根据国家、省、市的相关要求实时调整相关政策。

6.咨询：洛阳动车组存车场施工进度如何？

市发改委回复：目前洛阳动车组存车场已施工完毕，正在等待验收工作，力争早日投入使用。

7.建议：景华路人行道设置不合理导致堵车。

涧西区回复：由于景华路更换新的护栏，三院门口预留的“危重病人应急过街道”处的专用伸缩护栏正在加紧制作中，预计三天左右可以完成，届时会将此口封闭。我们也告知三院保安在此处摆放锥桶，并加强疏导，已确保道路的畅通。

8.投诉：雏鹰幼儿园用老旧面包车充当校车。

市公安局回复：关于您反映的雏鹰幼儿园使用非法校车接送幼儿的问题，辖区瀍河交巡大队已知悉，大队已安排执勤交警立即着手进行调查处理，如果查证属实将依法对其从严进行处理，维护交通安全，杜绝安全隐患。

9.咨询：郑州南路和孙石路住户何时拆迁？

高新区回复：经了解，郑州南路和孙石路建设已经纳入高新区2021年道路计划，同期会启动拆迁工作。

【尚未有结果】

1.咨询：当前形势下封闭小区部分出入口是否合理？

2.投诉：西工区七十二变儿童摄影是否跑路？

【网友建议】

建议：加大力度整治瀛洲花园东门车辆乱停乱放现象

网友：如图可见，瀛洲花园小区东门周山大道路中间机动车乱停乱放，严重影响居民出入小区及附近的道路通行。小区周边规划有多个停车位，部分车主为了省钱或者少走路就随意停车，建议交管部门加大整治力度，严查该处乱停车现象，保障道路畅通。

建议：开通涧西区至伊滨区的公交线路

网友：伊滨区到西工区、老城区、洛龙区均有直达的公交车，但却一直未开通伊滨区至涧西区的公交线路。随着伊滨区民办学校越来越多，学生也越来越多，建议增开伊滨区至涧西区公交车线路，满足市民出行需求。

（洛阳网见习记者 孙棹帆 整理）

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