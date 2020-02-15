奋斗2021：迈好第一步 见到新气象 ——市委十一届十四次全会暨市委经济工作会议精神解读④

今年是建党100周年，是“十四五”的开局之年。站在这个历史交汇点上，市委十一届十四次全会暨市委经济工作会议深刻分析经济形势，以洛阳都市圈建设为主战场主抓手主平台，全面擘画洛阳经济发展大计，提出2021年经济工作十项重点任务，确保“十四五”开好局、起好步。

新安县石井镇黄河神仙湾沟域经济示范区一瞥 （资料图片）

日月其迈，岁律更新。历史翻开新的一页，我们迎来崭新的、在洛阳现代化建设进程中具有特殊意义的2021年。

今年是建党100周年，是“十四五”的开局之年。站在这个历史交汇点上，市委十一届十四次全会暨市委经济工作会议深刻分析经济形势，以洛阳都市圈建设为主战场主抓手主平台，全面擘画洛阳经济发展大计，提出2021年经济工作十项重点任务，确保“十四五”开好局、起好步。

重点一 推动制造业高质量发展

始终把制造业高质量发展作为主攻方向，围绕构建“755”现代产业体系，着力推进产业基础高级化和产业链现代化，加快构筑全国先进制造业基地。

●培育壮大新兴产业

实施新兴产业跨越发展工程，聚焦新能源、新一代信息技术、现代金融、电子商务、现代物流、节能环保、生物医药等七大领域，引进培育一批优强企业，加快建设国家生产服务型物流枢纽。

●做大做强主导产业

围绕先进装备制造、特色新材料、高端石化、电子信息、旅游等重点产业延链补链强链。加快推进洛阳石化百万吨乙烯项目，加快实施中钢洛耐伊川新材料产业园、凯盛科技“新洛玻”等项目。

●加快产业数字化改造升级

实施新一轮更大范围的“三大改造”，全年实施项目300个。加快新一代信息技术与制造业深度融合，新增“上云”企业900家。推动行业龙头企业向“核心制造+综合服务”转变。加快建设“工业设计之都”。

●打造高能级产业载体

持续推进“6+3+X”新型产业园区，加快推进格力冰箱洗衣机、忠旺高端铝精深加工、国机精工新材料等重点项目。

重点二 实施创新驱动发展战略

深化提升现代创新体系，持续推进创新平台建设、创新主体引育、创新人才集聚和科技体制改革，抓好科技创新和成果转化，着力打造区域科创中心。

●推进区域协同创新

以自创区为龙头，深化“三区融合”，探索建立周边城市科技成果互认机制，推动都市圈创新资源共享。加快构建“一谷两廊四中心”科技创新空间布局。支持领军企业组建创新联合体。

●实施新一轮“双倍增”行动

新建创新平台(载体)300个，培育高新技术企业100家、科技型中小企业1500家。积极申建智能矿山装备、高端石化等国家技术创新中心，争创国家轴承产业创新中心，力争普莱柯P3实验室进入国家“十四五”规划。加快推进与西交大、大连理工、中科院上海硅酸盐研究所、中科院北京国家技术转移中心等的合作项目。

●实施人才引育计划

持续实施“河洛英才”“河洛工匠”等人才引育计划，完善激励机制和科技评价机制，加强知识产权保护，落实好攻坚任务“揭榜挂帅”等机制，进一步激发创新创造活力。

重点三 持续扩大内需

牢牢把握扩大内需这个战略基点，深化提升现代市场流通体系，形成拉动经济增长的强劲动力。

●促进消费扩容提质

把扩大消费同改善人民生活品质结合起来，持续实施消费提力行动，持续培育“古都夜八点”“古都新生活”等消费品牌，加快建设伊水金街、龙门古街、隋唐西市等特色街区，提升广州市场步行街、老城历史文化街区步行街等特色街区，打造独具魅力的洛阳消费“打卡地”。

●扩大合理有效投资

加大“两新一重”等领域投资力度，实施“97193”合理有效投资行动计划，围绕九大体系近70个重大专项，推进实施1000多个总投资超9000亿元、年度计划投资3000亿元以上的重大项目。

●扩大中等收入群体

以产业结构调整促进就业结构优化，健全工资合理增长机制，增加城乡居民财产性收入，不断扩大中等收入群体。

重点四 深化改革开放

深化提升现代开放体系，统筹推进重点改革，推动改革和开放相互促进。

●统筹推进重点改革

深入实施国企改革三年行动计划，推动12家市属企业重组整合。精准承接省级权限，确保3月底前243项省级下放权限全部承接到位，年底前321项支持事项全部落地。持续深化农村改革，实现全市村(社区)集体经济5万元以上全覆盖、10万元以上达到80%。

●以开放引领增动能

树牢“市外即域外、市外即开放”理念，全方位提升开放水平。加快自贸区“智慧化园区”建设，推动综保区按计划实现封关运营。加密开行铁海联运班列，新开通一批航线。建设出口基地20个以上，外贸进出口总额达200亿元。

●深化“放管服”改革

围绕“国内一流、全省最优”目标，着力打造市场化法治化国际化营商环境。高标准建设全市统一的“政务云”，确保“最多跑一次”“不见面审批”分别在95%、92%以上，企业开办全面实现“1天办结”“零成本”。

重点五 推进乡村振兴

坚持农业农村优先发展，全面推进乡村振兴，加快促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

●做好有效衔接

要做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，认真落实5年过渡期要求，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡。

●发展沟域生态经济

以沟域生态经济为抓手推动农业高质量发展，新打造10条市级沟域生态经济示范带。打造“洛阳源耕”等特色品牌。坚持藏粮于地、藏粮于技，确保粮食总产稳定在45亿斤以上。

●实施乡村建设行动

新建改建农村公路400公里，争创全域“四好农村路”示范市。持续开展“百村示范、千村整治”，打造100个改善农村人居环境示范村，完成农村改厕10万户。

重点六 提升城镇综合承载力

坚持高水平规划、高质量建设、精细化管理，深化提升新型城镇体系、现代基础设施体系，高质量建设现代化洛阳都市圈。

●区域联动发展

以都市圈发展规划为统领，推动构建“一核一带三轴三圈”空间格局。加快推进洛济深度融合，争取洛平30条、洛三32条尽早落地实施。积极推动郑洛西高质量发展合作带建设。

●推进百城建设提质

深入实施百城建设提质工程三年行动，扎实开展城市更新行动，全面推进城中村和老旧小区改造。洛北板块要改造背街小巷14条、老旧小区片区104个、棚户区38个，打通断头路13条。

●加快基础设施建设

确保地铁1号线今年牡丹文化节前正式运营、2号线今年年底前正式运营。建成投用万安通用机场、二广高速城区段改扩建、古城快速路东延、玻璃厂路改造提升、厚载门街南延、唐寺门立交、塔湾立交等项目。积极争取、创造条件，开工建设呼南高铁豫西通道，争取地铁三、四号线等项目早日获批。新建小游园40个、洛阳“乐道”300公里。

●提升公共服务

抓好中医骨伤科国家区域医疗中心建设，争取国家呼吸区域医疗中心落地，建成投用省第二儿童医院、豫西公共卫生中心一期、市中医院伊滨医院一期等项目。扎实做好洛阳大学城前期工作，争取早日开工。加快推进市科技馆新馆、奥林匹克中心、会展中心、文化艺术中心建设。高标准建设“城市大脑”，建成智慧化城管系统。

重点七 推动文化繁荣兴盛

积极融入黄河文化带、大运河文化带建设，深化提升文化传承创新体系，加快建设国际人文交往中心和国际文化旅游名城。

●提高文物保护利用水平

围绕推动中国特色文物保护和考古工作走在全国前列，全面启动二里头申遗，争取开工建设汉魏洛阳故城博物馆，积极建设全国区域性石窟寺保护研究基地，开工建设龙门数字展示中心，加快建设考古遗址公园群。

●推动文旅融合高质量发展

抓好隋唐洛阳城国家历史文化公园建设，建成隋唐大运河文化博物馆、黄河非遗展示中心、牡丹博物馆、中共洛阳组诞生地纪念馆，推动“东方博物馆之都”规模和质量“双提升”；持续提升“两节一会一论坛”国际影响力。

重点八 加强生态文明建设

持续实施“五大行动”，深化提升生态文明体系，积极创建国家生态文明建设示范市。

●巩固大气污染防治成效

严格落实“六控”措施，深化“四大结构”调整，强化细颗粒物和臭氧协同治理，推进燃煤总量削减和清洁取暖城市建设，完成洛北重工等3家高排放企业退城搬迁，确保“散乱污”企业动态清零。

●加强黄河流域生态保护治理

高标准规划建设214公里沿黄生态通道和86公里黄河“乐道”，加快推进新时代大保护大治理大提升治水兴水行动，推动“四河五渠”综合治理任务清零，全面消除县(市)建成区黑臭水体，在全域生态保护治理上取得新的更大成效。

●国土绿化和生态修复

加快建设森林洛阳，完成造林32万亩、森林抚育10万亩。推进187个露天矿山综合治理。

重点九 保障和改善民生

顺应人民日益增长的美好生活需要，深化提升公共服务体系，持续办好民生实事。

●兜牢社会保障底线

落实就业优先政策，实施职业技能提升行动，保障重点群体就业，开展创业培训1.5万人次，新增城镇就业11万人以上。完善社会救助体系，提高城乡居民最低生活保障标准和特困人员救助供养标准。

●办好人民满意教育

大力实施义务教育优质均衡行动、普惠制学前教育资源扩容计划，新建公办幼儿园22所，新建改扩建义务教育学校21所、农村义务教育寄宿制学校25所。

●加快建设健康洛阳

开工建设洛北城区三级综合医院，在高新、西工红山分别启动三级以上综合医院前期工作。改造提升272所村卫生室。新建、改扩建“乐养居”90个。

重点十 防范化解重大风险

把防范化解重大风险摆在更加突出位置，增强忧患意识、坚持底线思维，坚决守住不发生区域性系统性风险的底线。严格落实“外防输入、内防反弹”各项措施，坚决打赢常态化疫情防控持久战。扎实推进安全生产双重预防体系建设，创建国家安全发展示范城市。加强和创新社会治理，深入开展扫黑除恶专项斗争，确保社会大局稳定。（记者 白云飞 李东慧 制图 郑茜文）