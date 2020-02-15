张衡街小学频繁更换校服是否合理？丨百姓呼声每日简报

11月12日0时--11月12日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计286条，已回复的帖子73条，未回复帖子213条。其中，市公安局、市卫健委、市人力资源和社会保障局、洛龙区等单位回复积极。

11月12日0时--11月12日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计286条，已回复的帖子73条，未回复帖子213条。其中，市公安局、市卫健委、市人力资源和社会保障局、洛龙区等单位回复积极。

【热帖】

· 办理失业保险补助跑断腿

· 洛龙区开元壹号新伊大街钱江路口交通混乱

· 张衡街小学频繁更换校服是否合理？

· 中州西路谷西村路口大车随意掉头无人管

· 停车一次为何有两张收费单？

· 住院期间的核酸检测费用能退吗？

· 纱厂东路北侧乱停车侵占人行道

· 王城大道汉屯路口由西向东能否设置右转专用道？

· 中州路西和华山路交叉口围挡影响视线安全隐患大

· 伊滨区武屯街附近路灯及信号灯长达半年不亮

【已回复】

1. 投诉：办理失业保险补助跑断腿。

市人力资源和社会保障局回复：您这种情况可以在社保大厅窗口直接办理，市里办理失业的在市民之家二楼B区申领，县区办理失业的在各县区社保中心申领。

2. 投诉：洛龙区开元壹号新伊大街钱江路口交通混乱。

市公安局回复：由于停车位并非公安部门设置，也无权直接取消，辖区安乐交巡大队执勤交警已与城管部门沟通，建议对钱江路两侧停车位进行合理调整，由于早晚高峰时间接送学生车辆较多，大队也将加大疏导治理力度，希望您尽量选择错峰出行。

3. 投诉：张衡街小学频繁更换校服是否合理？

洛龙区回复： 按照《洛阳市教育局、洛阳市财政局关于2020年起恢复收取初中学生中招报名考务费义务教育阶段学生作业本费的通知》，我市从2020年起恢复收取义务教育阶段学生作业本费及初中生中招报名考务费，作业本费将在每学期开学时由各校收取，中招报名考务费由各初中在中招报名时收取。按照“一教一辅”的原则，学生每门学科只能选用1套,教辅资料只收取材料书本定价，由新华书店统一配送。部分家长反映校服小、损坏和丢失，校服征订学生自愿，家长同意的原则实施。 按照教育部办公厅《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》、河南省教育厅等六部门《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》和《洛阳市教育局等七部门关于做好中小学课后服务工作的指导意见》精神，结合我区实际开展课后延时。课后服务对象是有服务需求的义务教育阶段本校在读学生，课后服务内容主要是安排学生做作业、自主阅读、科普活动等为主，延时服务由学生和家长自愿选择，不存在强迫学生参加现象。参加午托的学生午饭完毕后，由老师统一看管，学生自行写作业或阅读，未参加课后延时服务的学生正常上下学，我区延迟服务收费标准由区发改委审批。

4. 投诉：中州西路谷西村路口大车随意掉头无人管。

市公安局回复：您反映的中州西路谷西村口大车掉头的问题辖区长安路交巡大队已收悉。大队已与设施部门积极沟通，将在此处设置硬隔离，同时安排执勤交警加强此路段巡逻管控力度，保障道路通行环境。

5. 投诉：停车一次为何有两张收费单？

弘义集团回复：您好，此情况属于现场管理员重复打印小票，请您致电客服电400 0379 555，将会给您退款。

6. 咨询：住院期间的核酸检测费用能退吗？

市卫健委回复： 洛阳市医疗保障局、洛阳市财政局、洛阳市卫生健康委员会2020年10月13日联合下发了洛医保【2020】73号文件《关于做好新冠病毒核酸检测费用保障工作的通知》，《通知》规定：“应检尽检”重点人员（包括新冠肺炎患者密切接触者、境外入境人员、发热门诊患者、新住院患者及陪护人员、医疗机构工作人员、口岸检疫和边防检查人员、监所工作人员、社会福利养老机构工作人员等八类重点人员）核酸检测费用由医保部门和财政部门共同负担。

7. 投诉：纱厂东路北侧乱停车侵占人行道。

市公安局回复：您的建议辖区金谷交巡大队已经收到，并立即安排执勤交警到现场处理违法车辆问题，如果网友发现其他交通违法行为，也可直接拨打110报警，我们将安排警力迅速到场依法处理。

8. 建议：王城大道汉屯路口由西向东能否设置右转专用道？

市公安局回复：关于您反映的问题，辖区金谷交巡大队已知悉，并已安排执勤交警加大这一路段的管理力度，维护正常交通秩序。关于是否需要设置专用道，辖区交警会与技术人员实地考察后，根据实际情况确定。如果网友发现其他交通违法行为，也可直接拨打110报警，我们将安排警力迅速到场依法处理。

【尚未有结果】

1.建议：中州路西和华山路交叉口围挡影响视线安全隐患大。

2. 投诉：伊滨区武屯街附近路灯及信号灯长达半年不亮。

【网友建议】

建议：香港城增加充电桩

网友：涧西区武汉路香港城小区没有正规的电动汽车充电桩，乱拉电线及占用电动车充电插座现象泛滥，安全隐患大，建议尽快改善，解决群众充电问题。

建议：清扫省道238伊川县草店大桥东至高速桥区间

网友：该区间西边为伊河湿地公园，向北为龙门旅游区，位置重要。其路边长期堆积碎石子，随处可见纸屑和垃圾袋，大车经过尘土飞扬，建议加强保洁清扫。

(洛阳网见习记者 孙棹帆 整理)

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