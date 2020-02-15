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带领群众建大棚、打造“水席村” 看看洛阳这位老支书的坚持
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-07-29 08:29

　　1998年，他千方百计修村路；2002年，他带领大家建大棚；2017年，他又搞起了采摘园；2020年，他积极打造“水席村”……

　　先做老城区邙山街道办事处水口村村委会主任，后做村党支部书记，20多年来，史百兴一直坚持做一件事——让群众过上好日子！26日，记者见到这位73岁的“老支书”时，他正和村党支部成员商议“水席村”打造事宜。

　　1998年，51岁的史百兴当选水口村村委会主任。“那时村里环境脏、乱、差，集体经济基础薄弱，村民收入低。”史百兴说，从当选的第一天起，他就下定决心要为群众多办事、办实事、办好事。

　　雨后天晴，村路泥泞。村民外出卖菜，得扛着自行车出村，踉踉跄跄，十分艰难。看到这些，史百兴打定主意：“要想富，先修路！”

　　没有钱，他四处借、带头捐……短短3700米长的水泥路，硬是修了3年多！其间，有人劝他放弃，他选择咬牙坚持。

　　“路修好了，接下来得给村民们谋个出路。”2002年6月，史百兴带领村民到山东寿光考察蔬菜大棚产业。回来后，他带领村里32户村民发展蔬菜大棚64亩，每亩每年利润3万余元。

　　2007年，史百兴当选水口村党支部书记。“他带领村党支部成员集思广益，突出党建引领，结合村里实际，积极寻求项目支撑，想方设法壮大村集体经济，帮助村民增产增收。”邙山街道办事处党工委书记张军说。

　　如今的水口村，村貌焕然一新，为下一步发展奠定了良好的环境基础：铺设管网，337户村民家中全部实现“旱厕改水厕”；提升环境，观光长廊、街口阙楼、休闲广场纷纷建了起来。“过去，家家户户门口都是旱厕，一到夏天臭味扑鼻、蚊蝇乱飞，外边根本坐不住人。”村民史巧玲说。

　　环境变了，史百兴“让村民过上好日子”的想法没变。这一次，他又有了新的打算：结合老城区委、区政府工作部署，依托水口村临近机场、国际牡丹园的区位优势，引进知名水席餐饮品牌，打造特色“水席村”，发展民宿产业；利用现有土地资源，调整种植结构，打造集游玩、观光、餐饮、住宿于一体的生态旅游产业链；广泛动员村民进行特色食品和手工艺品的制作及销售，促进旅游消费……目前，水口村首批26户“示范户”，正在接受水席烹饪培训。

　　“想让群众信任你，你就得多给他们办实事！”史百兴始终坚持着自己的“坚持”。（记者 王子君 通讯员 石智卫 李晶伟）
[ 责任编辑：席倩倩]
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