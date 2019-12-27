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洛阳网《百姓呼声》每日简报（5月21日）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-05-22 11:26

　　5月21日0时--5月21日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计288条，已回复的帖子95条，未回复帖子193条。其中，市卫健委、市轨道集团、市教育局、市水务集团、高新区等单位回复积极。

　　【热帖】

　　· 出生证明丢失如何补办？

　　· 汽车贴膜时不慎划伤玻璃店家不予解决

　　· 地铁1号线各站点何时恢复路面交通？

　　· 太康东路怡心苑东区卖电瓶车的商家占用公共停车位

　　· 今年洛阳中小学暑假如何放？

　　· 网友发帖称高新区丹尼斯卖变质过期面包

　　· 嵩县闫庄镇焦涧川河流小朱村段被沙场污染

　　· 网友发帖称洛阳耐火厂排放废气

　　· 定鼎路常年堵车无人治理

　　· 凌波桥噪音严重请求加装消音板

　　【已回复】

　　1.咨询：出生证明丢失如何补办？

　　市卫健委回复：出生医学证明丢失可以申请补发。按照规定，出生证的补发机构为原签发机构所在地县级管理机构。补发出生证需提交以下材料：1、《出生医学证明》补发申请表；2、新生儿父母的有效身份证件；3、登报声明遗失作废的报纸原件；4、原签发机构提供的签发记录存根、住院病历、分娩记录、首次签发登记表复印件。未办理入户手续前申请补发的，补发出生证的正、副页；已办理入户手续的，只补发出生证正页。补发《出生医学证明》的内容须与原证信息完全一致，不能更改任何信息。补发《出生医学证明》盖出生医学证明补发专用章。

　　2.咨询：地铁1号线各站点何时恢复路面交通？

　　市轨道集团回复：目前地铁1号线各项建设正稳步推进，按照计划安排，今年年底前将随建设进展逐步实现主干道路恢复。下一步，我们将通过新闻媒体及时发布1号线道路恢复的相关信息，敬请关注。

　　3.咨询：今年洛阳中小学暑假如何放？

　　市教育局回复：目前省教育厅关于暑假时间安排文件没有下发。待省教育厅暑假安排指导意见下发之后，我市将确定暑假放假时间。

　　4.投诉：高新区丹尼斯卖变质过期面包。

　　高新区回复：接投诉后，我局执法人员立即与投诉人联系，了解情况，第一时间赴丹尼斯卓飞路店现调查，因涉及产品为现制现售5月19日制作，已销售、报废完毕，现场未发现该批次产品，现场经营者提供了该产品5月19日的制作计划，出清记录明细和报废记录表，并提供了该产品食品原料的进货查验资料。为查明原因杜绝隐患，执法人员向该公司下达了责令改正通知书，给予警告：责令该公司对面包房设施设备进行全面清扫检查，完善食品加工过程，公示食品原料及来源，定期维护食品加工、贮存、陈列等食品安全制度。如逾期未按要求整改，我局将按照《食品安全法》相关规定立案处罚，目前本案正在进一步调查中。希望消费者能够配合我们工作，提供进一步的证据，方便我们调查。

　　5.投诉：凌波桥噪音严重，请求加装消音板。

　　市生态环境局回复：经查，西环路为洛阳市市政道路，并且是洛阳市允许大货车通行的路段，噪音主要来源于过往货运车辆，根据《中华人民共和国噪声污染防治法》第五章，交通噪声污染防治第36条规定：建设经过已有的噪声敏感建筑物集中区域的高速公路和城市高架，有可能造成环境噪声污染的，应当设置声屏障或者采取其他有效的控制环境噪声污染的措施。根据此项规定，西环路高架桥项目在设计时就要考虑噪声污染问题，应建立相应的配套设施，以减少噪声对周边小区居民的生活影响。西环路高架桥项目是由洛阳市城市建设勘察设计院有限公司设计，该方案经洛阳市城乡规划局批复。建议向规划局进行反映。

　　【尚未有结果】

　　1.投诉：汽车贴膜时不慎划伤玻璃，店家蛮横不予解决。

　　2.投诉：太康东路怡心苑东区卖电瓶车的商家占用公共停车位，导致附近居民私家车无处停放。

 

　　3.投诉：嵩县闫庄镇焦涧川河流小朱村段被沙场污染。

　　4.投诉：洛阳耐火厂内有一个工厂，时不时地向外偷偷排放废气，味道刺鼻。

　　5.投诉：定鼎路常年堵车无人治理。

　　【网友建议】

　　建议：拆除瀍河区机车厂路中间的花坛 

　　网友：瀍河区机车厂路车流量较大，道路中间的花坛既影响视线又影响通行，高峰期时常堵车，还存在安全隐患。建议拆除道路中间的花坛，拓宽行车道，避免拥堵。

　　建议：周山路珠江路口东升一小南院门口建过街天桥

　　网友：周山路珠江路口的东升一小南院，处于周山路高架的出入口，考虑到学生上下学的安全，建议在东升一小南院门口建设过街天桥。

　　建议：加强建业凯旋广场非机动车的治理 

　　网友：中州路凯旋广场门口慢车道停满了非机动车，严重影响通行，人行道上虽然立有免费停车的标识，可是没有入口根本停不上去。建议相关部门对此段加强监督和治理。

　　(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

　　如果您有疑问需要咨询求助，有问题需要投诉举报等，可通过以下方式与洛阳网《百姓呼声》栏目取得联系获得帮助：登录洛阳网《百姓呼声》栏目；下载安装《掌上洛阳》手机客户端，随时随地接收部门回复新信息；或扫描下方二维码关注洛阳网百姓呼声微信公众号。

 
[ 责任编辑：张晓丹（见习）]
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