李亚主持召开市委常委会议 传达学习习近平总书记重要讲话精神

昨日，市委书记李亚主持召开市委常委会议，传达学习习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，传达全国、全省公安工作会议精神，研究我市贯彻落实意见。

昨日，市委书记李亚主持召开市委常委会议，传达学习习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，传达全国、全省公安工作会议精神，研究我市贯彻落实意见。

会上，部分同志围绕贯彻落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，结合思想和工作实际作了发言。会议指出，习近平总书记的重要讲话，深刻阐明了加强机关党的建设的重大意义、使命任务和重点工作举措，科学回答了机关党的建设的一系列重大理论和实践问题，为加强和改进机关党的建设指明了努力方向、提供了根本遵循。要认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚定思想自觉和行动自觉，围绕走在前、作表率，推进机关党的建设迈上新台阶。

会议强调，要把握关键，不断提升机关党的建设质量和水平。要着力加强政治建设，教育引导党组织和党员干部把“四个意识”“两个维护”体现在具体行动、日常言行和做好本职工作的实效上。要着力深化理论武装，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为终身课题，把学习党章党规党纪作为必修课，持续抓好理论武装，做到学思用贯通、知信行统一。要着力夯实基层基础，下大力气整改机关党建“灯下黑”问题，坚持抓两头带中间，实现党组织全面进步、全面过硬。要着力服务中心大局，找准服务发展切入点和着力点，围绕全面深化“9+2”工作布局和实现“四高一强一率先”奋斗目标来谋划机关党的工作。要着力推进正风肃纪，以“六带头、六整治”为抓手坚决惩治形式主义、官僚主义，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。要加强领导，全面落实党建工作责任制，着力建设高素质专业化党务干部队伍。要务本责实抓好习近平总书记重要讲话精神贯彻落实工作，找准机关党建存在的突出问题，着力从体制机制层面加以解决，不断推动机关党的建设高质量发展。

会议传达了全国、全省公安工作会议精神，听取我市相关工作情况汇报。会议指出，要准确把握坚持党对公安工作绝对领导的根本原则、新时代公安工作的职责定位、锻炼高素质过硬公安队伍的明确要求，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，切实履行好党和人民赋予的新时代职责使命。要勇担使命任务，坚决捍卫政治安全，全力维护社会安定，切实保障人民安宁，着力维护社会公平正义，坚定不移走改革强警之路。公安部门要加强自身建设，锻造党和人民满意的公安铁军。各级党委、政府要落实从优待警措施，营造关心支持公安工作的浓厚氛围。（洛阳日报记者 李东慧 白云飞）

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