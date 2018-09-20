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吴中阳主持召开市人大常委会党组(扩大)会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-07-19 08:55

　　昨日，市人大常委会党组书记、主任吴中阳主持召开市人大常委会党组(扩大)会议。

　　会议学习了习近平总书记在中共中央政治局第十五次集体学习时的重要讲话精神、习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神、《求是》杂志第14期习近平总书记重要文章《增强推进党的政治建设的自觉性和坚定性》，传达了中央通报精神和近期市委常委会精神等，研究贯彻落实工作。会上，与会人员结合自身思想和工作实际进行了发言。

　　会议强调，要进一步提高政治站位，加强党的政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把市人大常委会及机关正在开展的“讲政治、懂法律、守规矩、强能力”专题活动融入“不忘初心、牢记使命”主题教育中，坚持问题导向、采取有力措施，努力建设一支信念坚定、政治可靠、素质优良、纪律严明、作用突出的党员队伍。市人大常委会和机关要聚焦突出问题，扎实做好“四风”整治，切实转变工作作风，做到坚决整改、全面整改、彻底整改；要坚持自我革命，坚定政治立场，明确政治态度，严守政治纪律，走在理论学习的前列，带头深入基层，带头学法、懂法、尊法、守法、用法、普法，把初心使命变成锐意进取、开拓创新的精气神和埋头苦干、真抓实干的自觉行动，以党的建设高质量推动人大工作高质量，建设让党委放心、让人民群众满意的模范机关。

　　会议还听取和研究了其他事项。 （洛阳日报记者 智慧 通讯员 何燕）
[ 责任编辑：张惟一]
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