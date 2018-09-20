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幼儿园组织孩子乘公交出游 下车后却发现少了一个娃！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-04-19 17:24

　　今日，记者得知这样一件事儿：洛龙区一幼儿园组织孩子乘公交到洛阳博物馆参观，下车时，园方老师发现，一名7岁的男孩被忘在车上。

　　今日9时53分，市110联动指挥中心接警员许瑞峰接到一起报警。报警人是幼儿园老师，她和另外2名老师带着15个孩子乘公交车到洛阳博物馆参观，她们在聂湾南站下车后，突然发现少了一个孩子，才意识到有孩子被忘在公交车上。

　　安乐派出所民警到达现场后得知，一名老师已打车去追赶公交车。民警说，他们随后沿路查看，留心孩子是否会半路下车，并前往终点站。最终，民警和老师在终点站的公交调度台附近，见到了被司机送来的孩子。

　　原来，司机张亚伟驾车行至解放路时，他从后视镜看到一个孩子在车厢内走动，他跟孩子沟通得知，原来是跟老师、同学走散了，也说不清家长、老师的电话。

　　随后，张亚伟先安排好孩子坐下，打算到终点站后，再通过孩子书包上的幼儿园电话跟园方联系。到站后，他抱孩子前往公交调度台的路上，看到了正在找孩子的民警和老师。

　　民警提醒学校组织孩子进行户外活动时，一定要清点好人数再安排下一步活动，遇到紧急情况先拨打110。（洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 刘峰 方楚）
[ 责任编辑：史戎戎]
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