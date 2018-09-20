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杨炳旭调研东西南隅历史文化街区保护与整治项目推进情况
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-18 08:34

　　昨日，市政协主席杨炳旭带领市规划、国资、发改、文物等部门负责同志，实地调研督导联系分包的老城区东西南隅历史文化街区保护与整治项目推进情况，并召开座谈会现场办公协调解决相关问题，推动项目建设。

　　杨炳旭一行实地调研了中原新城B地块安置房项目，详细了解安置房项目建设推进情况。

　　实地调研后，杨炳旭主持召开专题会议，详细了解老城区东西南隅历史文化街区保护与整治项目存在的问题和困难，逐项研究措施，明确落实要求。杨炳旭强调，老城区东西南隅历史文化街区保护与整治项目是我市构建文化传承创新体系的重点项目，各界关注度高。老城区和各有关部门要切实提升政治站位，增强大局观念和服务意识，要把加快推进安置房建设作为当前工作的重中之重，确保按计划有序实施。要坚持依法办事，强化沟通协调，形成工作合力，集中力量解决项目施工前期重点问题。要以认真抓好项目存在的突出问题整改为动力，细化任务、落实责任，分工协作、环环相扣，确保安置房建设明确节点、看死盯牢，早动工、高质量、快建设，努力让项目建设成果切实惠及人民群众。(洛阳日报记者 李梦龙)
[ 责任编辑：马佳佳]
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